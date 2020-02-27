На проект перемычки на Чапаева пожаловались в ФАС

Четыре жалобы получило управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области по документации на строительство перемычки между Сперанского и Чапаева. Их подали три разных компании. Одна жалоба была признана частично обоснованной. Администрация Владимира вносила корректировку в торги. Проект — масштабный и дорогостоящий, поэтому вызывает большой интерес среди подрядчиков.

Торги должны состояться уже на следующей неделе. А в апреле подрядчик обязан приступить к работам. Строительство перемычки обойдется бюджетам разных уровней в 108 миллионов рублей. Долгожданный дублер в юго-западном районе будут прокладывать в течение двух лет. Начнут с реконструкции участка дороги по улице Чапаева.

В 2020 году на Чапаева появится первая во Владимире кольцевая.

Проектировщики решили разделить встречные потоки кольцевым движением. В следующем году подрядчики передвинутся на улицу Василисина, от дома № 22-б. Движение по новой дороге будет предусмотрено по четырем полосам. Перед строительными работами подрядчикам предстоит перекладка коммуникаций.

Как «Призыв» сообщал ранее, в мэрии пообещали запустить еще один важный дублер на Студенческой для разгрузки улицы Горького. Правда, для этого нужно снести здание.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»