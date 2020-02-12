На прилавках супермаркетов не осталось владимирской свинины

Свинина от местных производителей окончательна исчезла с прилавков Владимирской области. Крупных хозяйств нет, а на частных подворьях осталось всего две тысячи поросят. Если мясо можно приобрести, то только на рынке. В крупные торговые сети наши фермеры не заходят. Причина упадка — африканская чума свиней. Болезнь заставила массово уничтожать поголовье. Именно поэтому свинина у нас исключительно привозная.

— Африканская чума свиней сильно подкосила наше свиноводство. Оно от последствий болезни быстро вряд ли оправится. Нужны большие финансовые вливания, большая организационная работа, чтобы мы вышли на показатели 2017 года, — говорит глава Владимирстата Александр Быков. — Сейчас у нас с производством свиней все грустно. После африканской чумы можно сказать, что свиноводство в области закончилось.

В прошлом году на территории Владимирской области вспышек АЧС зафиксировано не было. Несмотря на это, фермерам и сегодня рекомендуют отказаться от разведения свиней. Чума распространяется быстро и может вернуться в любой момент. А поэтому вместо хрюшек на селе рекомендуют выращивать кроликов или птиц.

Поголовье уничтожила африканская чума.

— Наш регион уже 5 лет неблагополучный по африканской чуме свиней. В 2016-2017 годах было максимальное количество заболевших, — говорит директор областного департамента ветеринарии Максим Тихонов. — Мы проводим разъяснительную работу с населением. С учетом практики основная масса заболевших возникает в личных подсобных подворьях, потому что они биологически не защищены. Мы рассказываем, что лучше фермерам заняться разведением других видов животных. Содержание свиней связано с очень высокими рисками.

Еще три года назад поголовье свиней в частных хозяйствах Владимирской области было в три раза больше. Сейчас об этом можно только мечтать. Жители региона и фермерские хозяйства активнее занимаются разведением крупного рогатого скота, а также овец и коз. В общей сложности их насчитывается 157 тысяч голов.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирское молоко утекает из региона.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»