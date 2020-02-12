На прилавках супермаркетов не осталось владимирской свинины

Поголовье уничтожила африканская чума

Свинина от местных производителей окончательна исчезла с прилавков Владимирской области. Крупных хозяйств нет, а на частных подворьях осталось всего две тысячи поросят. Если мясо можно приобрести, то только на рынке. В крупные торговые сети наши фермеры не заходят. Причина упадка — африканская чума свиней. Болезнь заставила массово уничтожать поголовье. Именно поэтому свинина у нас исключительно привозная.

Африканская чума свиней сильно подкосила наше свиноводство. Оно от последствий болезни быстро вряд ли оправится. Нужны большие финансовые вливания, большая организационная работа, чтобы мы вышли на показатели 2017 года, — говорит глава Владимирстата Александр Быков. — Сейчас у нас с производством свиней все грустно. После африканской чумы можно сказать, что свиноводство в области закончилось.

Фото: roscontrol.com

В прошлом году на территории Владимирской области вспышек АЧС зафиксировано не было. Несмотря на это, фермерам и сегодня рекомендуют отказаться от разведения свиней. Чума распространяется быстро и может вернуться в любой момент. А поэтому вместо хрюшек на селе рекомендуют выращивать кроликов или птиц.

Поголовье уничтожила африканская чума.

Наш регион уже 5 лет неблагополучный по африканской чуме свиней. В 2016-2017 годах было максимальное количество заболевших, — говорит директор областного департамента ветеринарии Максим Тихонов. — Мы проводим разъяснительную работу с населением. С учетом практики основная масса заболевших возникает в личных подсобных подворьях, потому что они биологически не защищены. Мы рассказываем, что лучше фермерам заняться разведением других видов животных. Содержание свиней связано с очень высокими рисками.

Фото «Призыва»

Еще три года назад поголовье свиней в частных хозяйствах Владимирской области было в три раза больше. Сейчас об этом можно только мечтать. Жители региона и фермерские хозяйства активнее занимаются разведением крупного рогатого скота, а также овец и коз. В общей сложности их насчитывается 157 тысяч голов.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирское молоко утекает из региона.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Теги: , ,

Обсуждение 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение