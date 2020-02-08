На «Автоприборе» опровергли слухи о сносе стелы Победы

Мемориал в честь погибших в годы Великой Отечественной войны рабочих завода «Автоприбор» сносить не будут. Наоборот, стелу Победы отреставрируют, а территорию вокруг благоустроят. Об этом новое руководство некогда градообразующего предприятия рассказало журналистом во время посещения НПК. Таким образом слухи о сносе памятного места, которые появились в телеграм-каналах, не подтвердились.

Мы не предполагали никакого демонтажа этой стелы, предполагалась вырубка самосева, валежника и расчистка территории. К 9 мая мы хотим отремонтировать стелу, заменить плитку, разбить цветники, облагородить, — пояснил «Призыву» главный инженер ООО НПК «Автоприбор» Олег Тужилин, — Это наша память. Для нас важны эти вещи.

Сейчас на стеле значатся 156 фамилий работников «Автоприбора».

По традиции 9 мая к мемориалу возложат цветы. Раньше почтить память погибших товарищей приходили вернувшиеся с войны работники «Автоприбора». Сейчас живых ветеранов, трудившихся на заводе, не осталось. Руководство предприятия планирует поздравить в День Победы ветеранов труда.

Реконструкция стелы — только часть оптимистичных планов по возрождению завода. Сейчас НПК «Автоприбор» планирует возобновить производство на заброшенной площадке. По самым оптимистичным прогнозам, новые территории заработают в октябре этого года. Только на ремонт разрушенных строений потребуется 150 миллионов рублей. Куда больше предстоит потратить на монтаж оборудования и запуск производства. О том, сколько новое руководство научно-производственного комплекса уже вложило в модернизацию завода, можно прочитать здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»