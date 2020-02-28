На автодроме ВлГУ посадят за руль подростков и дам

Мастерство фигурного вождения могут оценить жители Владимира завтра, 29 февраля, на автодроме ВлГУ. Там состоится первенство региона по автомногоборью «Зимняя петля-2020». Старт намечен на 11 часов. Участвовать могут не только студенты, но и любая молодежь в возрасте до 35 лет, а также автоледи без ограничения в возрасте. А ещё организаторы приглашают к участию в соревнованиях юниоров, достигших 14 лет и имеющих согласие от родителей и лицензию Российской автомобильной федерации. Для участников, достигших 18 лет и более, требуется наличие водительского удостоверения и страховки.

Все участники приезжают на своих автомобилях.

— Мы хотим расширить географию и приглашаем к нам в гости всех желающих. Рады каждому. На участие уже завились порядка 35 человек. Очень активны автоледи и молодежь. А вот в категории «юниоры» пока участников нет, — сообщили «Призыву» организаторы автомногоборья.

Приятная новость для всех участников. Благодаря поддержке партнеров, соревнования будут бесплатными, никаких вступительных взносов собирать не предполагается. Всего подразумевается 3 этапа соревнований: зимний, весенний и осенний. Каждый из них посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Претендентам на победу необходимо принять участие, как минимум, в двух этапах.

Как еще интересно провести грядущие выходные, рассказывает афиша «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото группы «АвтоГазета Владимир»