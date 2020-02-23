Мясом с кишечной палочкой торговали в магазинах региона

В магазинах Александровского района и города Гусь-Хрустального торговали опасной для здоровья человека мясной продукцией. Нарушения зафиксировали сотрудники регионального Россельхознадзора в ходе проведенного рейда. Сообщается, что в лабораторию были направлены пробы охлажденной говядины от производителя ООО «Пушнина» (Волгоградская область, город Михайловка) и ИП Сергеев С.А. (город Сергиев Посад).

Во всех пробах обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общей бактериальной обсемененности.

О грубых нарушениях сотрудники Россельхознадзора сразу же сообщили производителям, чтобы те в свою очередь провели служебное расследование. Результаты лабораторных исследований доведены также и до индивидуальных предпринимателей для изъятия некачественной говядины из оборота в торговых сетях.

Ранее «Призыв» сообщал, что на полки магазинов Владимирской области чуть не попало полтонны просроченной мясной продукции. Опасный товар был обнаружен в Судогодском районе.

Ольга Ефремова

Фото: okdiario.com