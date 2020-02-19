Мужской фестиваль впервые пройдет во Владимире

Уникальное событие — первый фестиваль мужского творчества (0+) состоится 22 и 23 февраля во Владимире. Он приурочен ко Дню защитника Отечества. Фестиваль пройдет в Центре культуры и искусства на Соборной. На одной площадке соберутся дизайнеры, скульпторы, фотографы, коллекционеры, а мастера представят изделия ручной работы высочайшего качества и в различных техниках.

Событие приурочено к 23 февраля.

Гости смогут ознакомиться с выставкой фотографий и картин, посмотреть на научные обоснования творческих явлений, удивиться силе духа мастеров с ограниченными возможностями, приобрести подарки к 23 февраля и 8 марта, поучаствовать в мастер-классах, творческих конкурсах, посмотреть шоу маленьких автомобилей, а также принять участие в экскурсиях в музей боевой славы Центра культуры и искусства. Не оставит гостей равнодушными и концерт, заверяют организаторы. Познакомиться с участниками фестиваля можно в официальной группе мероприятия.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, какими подарками можно порадовать мужчин 23 февраля.

Ольга Ефремова

Фото: folkroom.ru