Мужской фестиваль, танцы МЧС и еще 8 идей, как отметить День защитника Отечества

Во Владимире впервые состоится уникальный для нашего города, да и для всей России арт-фестиваль «Мужское творчество МУЖЕСТВО». Мастера-мужчины представят изделия ручной работы высочайшего качества и в различных техниках, а музыкальный концерт не оставит равнодушными никого из посетителей. На различных площадках фестиваля можно будет ознакомиться с выставкой фотографий и картин, посмотреть на научные обоснования творческих явлений, удивиться силе духа мастеров с ограниченными возможностями, приобрести подарки к 23 февраля и 8 марта, поучаствовать в мастер-классах, творческих конкурсах, принять участие в экскурсиях в Музей боевой славы.

Центра культуры и искусства на Соборной: ул. Большая Московская,

22 и 23 февраля с 11.00 до 18.00

Цена входного билета – 100 руб.