Мужской фестиваль, танцы МЧС и еще 8 идей, как отметить День защитника Отечества

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Арт-фестиваль «Мужество» 6+
Во Владимире впервые состоится уникальный для нашего города, да и для всей России арт-фестиваль «Мужское творчество МУЖЕСТВО». Мастера-мужчины представят изделия ручной работы высочайшего качества и в различных техниках, а музыкальный концерт не оставит равнодушными никого из посетителей. На различных площадках фестиваля можно будет ознакомиться с выставкой фотографий и картин, посмотреть на научные обоснования творческих явлений, удивиться силе духа мастеров с ограниченными возможностями, приобрести подарки к 23 февраля и 8 марта, поучаствовать в мастер-классах, творческих конкурсах, принять участие в экскурсиях в Музей боевой славы.
Центра культуры и искусства на Соборной: ул. Большая Московская,
22 и 23 февраля с 11.00 до 18.00
Цена входного билета – 100 руб.
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Праздник МЧС в Загородном 6+
Главное управление МЧС России по Владимирской области приглашает жителей и гостей областного центра в Загородный парк на традиционный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия состоится танцевальный пожарно-спасательный флешмоб «МЧС за ЗОЖ», а также показательные выступления владимирских пожарных по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (спасение людей из повреждённого автомобиля). Также на площадке будет работать выставка пожарно-спасательной техники.
Для гостей праздника организована работа экспозиции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также тематические интерактивные фотозоны. Юные гости праздника смогут посоревноваться в надевании боевой одежды пожарного, а также прокатиться на снегоходах. Для гостей праздника будет работать полевая кухня с горячей кашей и чаем.
Загородный парк, стадион «Прометей»
22 февраля в 11.00
Вход свободный
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«Атомный киноклуб» 16+
Накануне Дня защитника Отечества для всех поклонников кинематографа будет показана антивоенная драма Льюиса Майлстоуна «На западном фронте без перемен», основанная на одноименном романе Эриха Марии Ремарка. Сюжет киноленты повторяет события первоисточника, за исключением концовки. Снятая современниками тех событий, эта картина достоверно отображает события тех дней, за что получила две премии Оскар.
Перед просмотром пройдёт мини-лекция, а после – обсуждение картины и её вклада в мировую культуру, популяризацию искусства и науки. Помимо этого будут показаны лучшие выпуски программы «Горизонты атома» и научно-популярный фильм «Творцы атомного проекта».
Информационный центр атомной энергии: Октябрьский пр-кт, 3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10)
22 февраля в 13.00
Вход свободный
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II Международный фестиваль сценического искусства «Золотые ворота» 0+
В конкурсе сценического искусства смогут принять участие как начинающие артисты, так и те, кто уже давно на сцене. Жанры, в которых они продемонстрируют свое мастерство, на фестивале будут представлены широко: от вокала до современной хореографии. Приглашаются также театры мод и модельные агентства, представители оригинального жанра, музыкальные театры и инструментальные ансамбли. Самое главное, говорят организаторы, чтобы это были интересные и профессионально сделанные номера. Оценивать их будет профессиональное жюри — это столичные артисты, педагоги, музыканты, методисты, по учебникам которых занимаются учащиеся школ искусств России. Зрители смогут бесплатно посмотреть все номера участников конкурса.
Городской Дворец культуры: ул. Горького, 54
22 февраля в 10.00
Вход свободный
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«Дамы с гитарами» 12+
Концерт под акустическую гитару — это особая атмосфера, которая возникает в результате общения единомышленников — артистов и зрителей. Возможно, в этом секрет всенародной любви к бардовской песне. В этот вечер, посвященный Дню защитника Отечества, выступят только женщины-барды объединения «Акустический портал». Все музыкальные произведения будут объединены единой темой песен о мужчинах и для мужчин. Впрочем, это представление смогут смотреть и слушать не только защитники, но и их вторые половинки, жены, невесты или боевые подруги.
Областной дом работников искусства: ул. Гоголя, 2
22 февраля в 16.00
Цена билета – 200 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные насыщенной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
10.30 – полнометражный мультфильм «Маленький большой герой» (Китай, 2018, 6+). Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.
13.30 – приключенческий фильм «Расправь крылья» (Франция, 2019, 6+). Жизнь Тома меняется, когда подросток решает спасти исчезающий вид диких гусей и отправляется в воодушевляющее путешествие с «небесными ангелами».
16.00 – фэнтези «Эспен в поисках золотого замка» (Норвегия, 2019, 6+). Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная в стенах загадочного Золотого замка, куда отправляются Эспен с принцессой Кристин.
18.30 – мелодрама «Он и она» (Франция, 2019, 16+). Он и Она живут в Париже. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли когда-нибудь их дороги?
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
22, 23, 24 февраля в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
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«Очи черные» от «Вивальди-оркестра» 6+
Светлана Безродная не скрывает, что и состав, и название оркестра были навеяны творчеством великого Антонио Вивальди. Организованный ею «Вивальди-оркестр» – своего рода «ремейк» женского оркестра, созданного Вивальди при монастыре Сан Пиета в Венеции в начале ХVIII века.
Программа «Очи чёрные» – это, по сути, «ожившие страницы» тридцатилетней летописи коллектива. В первом отделении концерта будет представлена популярная классика в особой интерпретации Светланы Безродной: сочинения Вивальди, Моцарта, Чайковского, Брамса, Бизе, Щедрина, Сибелиуса, Крейслера, Гершвина, Чаплина и других авторов. Второе отделение составят композиции, входившие в репертуар знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира середины прошлого столетия.
Солист оркестра и ведущий концерта – Сергей Полянский исполнит вокальные номера, сделавшие в свое время знаменитыми Леонида Утесова и Петра Лещенко, Владимира Бунчикова и Павла Михайлова, Юрия Морфесси, Константина Сокольского и других великих русских артистов той далекой «патефонной» эпохи.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
22 февраля в 18.00
Цена билета — 1000-1800 руб.
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Творческая встреча с режиссером Юрием Быковым 16+
Авторское кино, сериалы, новые фильмы, состояние дел в киноиндустрии, творческие планы на будущее – эти и другие темы можно будет обсудить с одним из самых талантливых и честных кинорежиссеров современной России Юрием Быковым. В рамках встречи пройдет ознакомительный показ его последнего фильма «Сторож».
Maxtone Concert Hall: ул. Большая Нижегородская, 19
22 февраля в 18.00
Цена — 300 руб.
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Социальный рок во Владимире 18+
Группа «Диамид» не в первый раз приезжает в областной центр, но каждую встречу поклонники ждут с нетерпением, ведь команда всегда готовит что-то интересное. В эту субботу коллектив презентует в нашем городе свой новый альбом «Нет эволюций во времени».
Концерты «Диамида» всегда проходят с неизменным успехом. Публику влечет необычная музыкальная атмосфера, царящая на каждой встрече. С первых нот слушатели попадают под «каток» социального рока, смысловая палитра которого раскинулась от любовной лирики до философского сарказма. А безудержного веселья и драйва добавит использование в музыке духовых. Словом, вам будет что послушать и чему удивиться в этот вечер.
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
22 февраля в 20.00
Цена билета – 150 руб.
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Патриотический кинопоказ
Maxtone Concert Hall подготовил для традиционного воскресного кинопоказа фильмы про героизм и любовь к Родине, и 23 февраля — лучший повод посмотреть их вместе.
17.00 — военно-приключенческий боевик Алексея Сидорова «Т-34» (12+). Летом 1944 года танкист Ивушкин попадет в концлагерь в Тюрингии. Там же оказывается и его «старый знакомый» Ягер, который решает использовать навыки Николая для тренировки немецких кадетов. Он распоряжается собрать тому команду и выдать только что прибывшую с фронта новую модель танка Т-34, не зная, что Ивушкин вынашивает идею побега.
20.00 — военная драма Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь» (12+). Людмиле Павличенко было всего 25 лет, когда она стала самой результативной женщиной-снайпером времен Второй мировой войны. Ее встреча с Элеонорой Рузвельт и делегатами дружественных стран, принимавших решение о помощи Советскому Союзу, стала переломной для хода всей войны.
Maxtone Concert Hall: ул. Большая Нижегородская, 19
23 февраля в 17.00 и 20.00
Вход бесплатный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/clubmchs33
Обсуждение 3
очень полезная и нужная инфа!!! Автор, вам спасибо!
Выходные будут длинные, хочется все успеть
Очень интересно! Спасибо!