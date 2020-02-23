Мужчины все чаще предпочитают ходить в холостяках

Сегодня сильная половина нашей страны отмечает День защитника Отечества. К этому событию Владимирстат составил «цифровой портрет» мужчины – жителя Владимирской области. Согласно статистике мужчины 33-го региона не спешат жениться. Холостяцкий образ жизни набирает популярность. На момент последней переписи из каждой тысячи мужчин женат был 601, а 228 никогда не состояли в браке. При этом в каждой тысяче — 69 разведенных. Каждый шестой владимирец в возрасте от 30 до 39 лет никогда не был женат. Однако статистики отмечают, что женщины могут взглянуть на этот факт по-другому: сколько вокруг свободных мужчин!

На начало 2019 года в регионе проживали более 619 тысяч мужчин, женщин — около 747 тысяч.

Число мужчин за прошедший год сократилось на 5 тысяч, а женщин — на 7 тысяч. В среднем женщины переживают своих ровесников-мужчин на 5-10 лет. Эксперты считают, что этому способствуют вредные привычки сильного пола: курение и злоупотребление алкоголем. Между тем статистики заверяют: луч света в темное царство мужской демографии все же пробился. Прогнозируется, что мужчины, родившиеся в 2018 году, проживут 65,4 года (в 2016 г. — 64,4 года, в 2017 г. — 65,2 года). Однако, несмотря на прогресс, сократить разрыв с женщинами пока не получается. Женская продолжительность жизни на 11 с лишним лет больше.

По итогам 2019 года во Владимирской области живут 4412 мужчин, достигших достойного возраста 85 лет и старше. Годом ранее мужчин 85+ было больше на 69 человек (4481). Долгожителей-мужчин, чей возраст превысил 100 лет, в прошлом году насчитывалось 49 человек, что на 13 больше, чем в 2018 году!

Ранее «Призыв» сообщал, что территорию Владимирской области покинули почти двадцать тысяч человек. И это только за прошлый год. Из них восемнадцать с половиной тысяч поменяли регион на другие уголки России.

Ольга Ефремова

Фото: syl.ru