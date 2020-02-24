Музей русской эмиграции обоснуется в усадьбе Храповицкого

Усадьбу Муромцево в Судогодском районе готовят к новому проекту. В ноябре этого года в замке графа Храповицкого должна открыться экспозиция, посвященная Гражданской войне и русской эмиграции. Сейчас, по словам генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой, выставка рождается – защищается концепция, отбираются материалы. Уже готовы десятки экспонатов. Все они были переданы в музей родственниками эмигрантов, а также приобретены на аукционах.

В фондах музея-заповедника хранится огромное количество материалов и документов, связанных с Первой мировой войной и с судьбой владимирских эмигрантов. В это непростое время, после революции 1917 года покинуть страну пришлось и графу Ивану Храповицкому. Вместе с супругой он эмигрировал во Францию. Им пришлось оставить своё великолепное поместье в Муромцево, где теперь и должен появиться новый музей.

Первая экспозиция, посвященная русской эмиграции, откроется осенью.



— И выставка, которая будет в ноябре этого года, я надеюсь, должна получиться масштабной. И мы воспринимаем её, как генеральную репетицию будущего большого музея, посвященного этой теме, — говорит Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ. — Мне кажется, что имению Муромцево самой судьбой определено остаться таким знаковым комплексом в судьбе нашего государства. Усадьба построена величайшим талантливым архитектором Петром Бойцовым. Это последний усадебный комплекс, который родился на русской земле, необыкновенной красоты. И его хозяин разделил судьбу вот этих страшных лет. Граф Храповицкий оказался в эмиграции. И умер тихо, один в гостинице Висбадена.

Как призналась Светлана Мельникова, музей-заповедник уже не первый год дружит с родственницей известного писателя Ивана Шмелева — Азаровой Ниной Павловной, которая передала музею предметы, принадлежавшие Шмелеву в эмиграции. Дружит ВСМЗ и с хранителем частного музея «Авиодром» в Амстердаме. Гендиректор надеется, что он приедет в Муромцево на открытие выставки. А ещё налажено общение со знаменитым Ренэ Герра, который создал первый музей русской эмиграции. Поэтому материала к открытию нового пространства в Муромцево должно хватить.

Ранее «Призыв» сообщал о том, чем музей-заповедник будет завлекать туристов на Масленицу в Суздаль.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»