Мусорные регоператоры готовятся к наплыву дачников

Региональные операторы Владимирской области разрабатывают механизм предоставления услуги и оплаты тарифа по вывозу мусора из дачных и садовых товариществ. Убирать отходы с территорий будут только при наличии договоров и оборудованных контейнерных площадок. Бестарный способ вывоза мусора уходит в прошлое. Проблема в том, что сейчас в СНТ и ДНТ никого особо нет. Но в апреле-мае туда хлынут десятки тысяч человек. Регоператорам придется потрудиться, чтобы не случился мусорный коллапс.

Владимир Доровских, директор компании «Хартия»:

Есть уже обращения от ДНТ и СНТ. Их пока мало, потому что не сезон. Десяток обращений от тех, кто уже имеет свои контейнерные площадки.

Есть организации, которые обратились с заявкой выйти на место и определить точку для выставления контейнеров. Есть те, кто хотят сохранить бестарный способ. Но здесь мы ничем не поможем. Сезонность — непростой вопрос.

Возможно ли деление тарифа? Оператору необходимо как минимум год отработать, чтобы определить фактический объем мусора. Только после этого можно оценить систему.

Именно регоператор «Хартия» взялся первым за отладку работы с дачникам, потому что он обслуживает «подмосковную» зону. В Петушинском, Александровском, Собинском, Кольчугинском и Киржачском районах находится много дачных поселков, куда наведываются и столичные жители.

Дачникам придется платить за мусор в течение года.

Для данного регоператора установлен тариф на первое полугодие в размере 402,05 рубля за кубометр без учета НДС и на второе полугодие — 415,72 рубля за кубометр без учета НДС. В двух других зонах тарифы выше. Ближе к началу сезона председателям ДНТ и СНТ нужно будет собирать членов товариществ и обсуждать вопросы оплаты. Понятно, что недовольных будет предостаточно. Ведь жители Владимирской области и без того уже получили двойные счета за вывоз и уборку мусора от управляющих компаний и регоператоров.

Как «Призыв» сообщал ранее, за мусор придется платить всем собственникам жилья, даже если в нем никто не прописан.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

Заглавное фото из архива регоператора «Хартия»