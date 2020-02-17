Мусорные регоператоры готовятся к наплыву дачников

Графики вывоза и оплата изменится

Региональные операторы Владимирской области разрабатывают механизм предоставления услуги и оплаты тарифа по вывозу мусора из дачных и садовых товариществ. Убирать отходы с территорий будут только при наличии договоров и оборудованных контейнерных площадок. Бестарный способ вывоза мусора уходит в прошлое. Проблема в том, что сейчас в СНТ и ДНТ никого особо нет. Но в апреле-мае туда хлынут десятки тысяч человек. Регоператорам придется потрудиться, чтобы не случился мусорный коллапс.

Владимир Доровских, директор компании «Хартия»:

  • Есть уже обращения от ДНТ и СНТ. Их пока мало, потому что не сезон. Десяток обращений от тех, кто уже имеет свои контейнерные площадки.
  • Есть организации, которые обратились с заявкой выйти на место и определить точку для выставления контейнеров. Есть те, кто хотят сохранить бестарный способ. Но здесь мы ничем не поможем. Сезонность — непростой вопрос.
  • Возможно ли деление тарифа? Оператору необходимо как минимум год отработать, чтобы определить фактический объем мусора. Только после этого можно оценить систему.

Именно регоператор «Хартия» взялся первым за отладку работы с дачникам, потому что он обслуживает «подмосковную» зону. В Петушинском, Александровском, Собинском, Кольчугинском и Киржачском районах находится много дачных поселков, куда наведываются и столичные жители.

Дачникам придется платить за мусор в течение года.

Для данного регоператора установлен тариф на первое полугодие в размере 402,05 рубля за кубометр без учета НДС и на второе полугодие — 415,72 рубля за кубометр без учета НДС. В двух других зонах тарифы выше. Ближе к началу сезона председателям ДНТ и СНТ нужно будет собирать членов товариществ и обсуждать вопросы оплаты. Понятно, что недовольных будет предостаточно. Ведь жители Владимирской области и без того уже получили двойные счета за вывоз и уборку мусора от управляющих компаний и регоператоров.

В Кольчугино, как и во Владимире, были проблемы с вывозом мусора. Фото из архива «Хартии»

Как «Призыв» сообщал ранее, за мусор придется платить всем собственникам жилья, даже если в нем никто не прописан.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

Заглавное фото из архива регоператора «Хартия»

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