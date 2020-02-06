Муниципалитеты срочно готовят списки скверов для благоустройства в 2020 году

К 15 февраля должен быть готов полный список скверов и парков Владимирской области, в которых в этом году пройдет благоустройство. Предварительно их в плане 38. Но департамент ЖКХ уже указал Вязникам и поселку Городищи умерить аппетиты, уж слишком масштабные проекты у них получились. Так и другим городам и поселкам не хватит. В передовиках оказался поселок Мелехово, который уже согласовал свои планы по ремонту дворов и благоустройству скверов с областными властями. А вот Владимир не может такими результатами похвастаться. До сих пор не готов план по дворовым территориям. Не так-то просто из 400 требующих ремонта дворов отобрать двадцатку худших, да еще и тех, где собственники готовы добавить собственные средства.

— Департамент обобщил информацию по дизайн-проектам. Решение по обустройству общественных пространств не приняли в Суздале, Радужном, Балакирево, Карабаново. Там будут делать только дворовые территории. Есть база дизайн-проектов. Хорошие примеры в Муроме, Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчугино, — говорит и.о. директора департамента ЖКХ Елена Семенова.

В 2020 году благоустроят 38 скверов и 106 дворов.

В департаменте ЖКХ удивились, что город Карабаново не заявил ни одного сквера в 2020 году, но при этом там уже два года стоит недоделанным одно общественное пространство. Как выразилась Елена Семенова, давно пора что-то сделать с дорожками, которые ведут в никуда. К 1 апреля все общественные пространства должны пройти через торги и определиться с подрядчиками.

Как «Призыв» сообщал ранее, радикально изменились условия софинансирования благоустройства дворовых территорий. Собственникам придется платить даже за минимальный объем работ.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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