Мороз во Владимир принесут холодные ветра Карского моря

Традиционно суровый в плане погоды февраль начался с нехарактерных для него температур. Если сегодня днем ещё ожидается небольшой минус в дневные и ночные часы, то в воскресенье, 2 февраля, будет уже плюс один. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. Однако к её середине случится резкое похолодание. Дневные температуры будут достигать -6 градусов. В ночные часы прогнозируется до -11 градусов. После аномально теплого января жителям региона они покажутся «морозищем», заверяют синоптики.

Синоптики объясняют понижение температуры «затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой земли».

— Можно сказать, что впервые за всю зиму температура по расчетам будет близка к норме. Поэтому это ах, какое страшное похолодание, невиданное. Мы так привыкли к теплу, что норму будем ощущать, как невероятный холод, немыслимый холод, — заявил агентству RNS исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сколько продержится этот морозный период, сказать пока сложно. Как ранее сообщал Роман Вильфанд «Российской газете», последний зимний месяц будет холоднее супертеплого января, но намного теплее своей климатической нормы.

Пока же насладимся выходными. Как провести их интересно вне зависимости от капризов погоды, рассказала афиша «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»