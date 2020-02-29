Многодетные просят снять ограничения на выдачу земли

Многодетные семьи области жалуются на трудности в получении земельных участков под строительство жилья. Для изучения проблемы на базе владимирского управления соцзащиты населения прошла встреча таких семей с работниками социальной сферы, юристами, общественниками и депутатами. Более всего претензий — к отбору кандидатов на получение земли. Критерии слишком жёсткие. Например, по метражу в имеющемся жилье: областным законом установлена планка, не превышающая 12 квадратных метров на человека (органы местного самоуправления могут самостоятельно её поднимать, но не все на это идут). Есть и другие ограничения. По мнению многодетных, законодательство в этой части надо менять.

— Мы неоднократно писали обращения с просьбой изменить условия «нуждаемости» многодетных. Пока понимания не нашли, — говорит Елена Афанасьева, руководитель проекта бесплатной юридической помощи «Семейный юрист». — Многие муниципальные образования меняют нормы предоставления земельных участков, например, в Коврове это 15 метров на человека. Но так далеко не везде.

Многодетных семей во Владимирской области становится с каждым годом больше. Сейчас их — 12 400.

Пресловутую планку в 12 метров можно вообще снять, считают многодетные. Это позволило бы расширить круг участников программы. Но именно это, видимо, и пугает законодателей. Органы местного самоуправления просто не справятся с объёмом работ. Ведь нужно не только «нарезать» участки, оформив всё чин по чину, нужно обеспечить их всеми коммуникациями: дорогой, электричеством, газом, водопроводом… Деньги на это требуются огромные. Кроме того, в ряде городов, например, во Владимире, элементарно не хватает удобной земли для большого количества участков. Это понимают и депутаты Законодательного Собрания области.

— Мы подготовили законопроект по снятию критерия нуждаемости хотя бы многодетным семьям, имеющим в своём составе ребенка-инвалида, — сказал Сергей Бирюков, председатель комитета по соцполитике областного парламента. — Но инициатива проходит трудно, потому что муниципалитеты не могут обеспечить инфраструктурой все участки.

Из-за дефицита земли выделенные участки часто кажутся потенциальным новосёлам малопригодными для строительства. Это неудоби или болотина, места, к которым трудно подъехать. А сроки предоставления земли определены законом. После принятия заявления в течение 6 месяцев участок надо дать. Возникают претензии, конфликты. Такова, например, ситуация с многодетной семьёй Муравьевых в Судогодском районе. Заявление на участок земли они подали ещё в 2016 году.

— Сначала нас долго не хотели ставить на учет. Потом предложили на выбор два участка, где не было инфраструктуры, магазины, детские сады – далеко, — говорит Юрий, отец семейства. — Последний участок, который мы смотрели в Бараках, там был просто лес. Они не успели даже сделать межевания.

Во Владимире это тоже распространённая ситуация. С 2012 года на учет в ожидании земли здесь было поставлено более 950 многодетных семей. Землю выдавали в микрорайонах Пиганово, Юрьевце, Сновицы-Веризино, Лунево-Сельцо. Сейчас в городской администрации в наличии 46 участков. Все находятся в мкр. Лунево. В очереди — около 60 семей. Почти половина из них отказались от предложенных соток. Лунево многодетные не жалуют, замечают чиновники. Поэтому ждут межевания новых участков в Юрьевце.

Когда будут внесены изменения в нормативно-правовые акты — если будут, — неизвестно. Так что пока многодетным приходится отстаивать свои права в рамках действующего законодательства. Они могут получить бесплатную помощь общественной организации «Семейный юрист». Этот проект поддерживают средства президентского гранта. За 5 лет его работы консультацию прошли более 2000 семей. Запись по телефонам: 8(4922) 35-52-80, 8-905-141-81-42. Кроме того, многодетные семьи Владимира могут обратиться в управление земельными ресурсами по адресу: Октябрьский проспект, д.47, 6 этаж, телефон — 53-68-96. Там заверили, что примут всех многодетных без записи и очередей.

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Татьяна Данилова

Фото «Призыв»