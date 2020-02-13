Многодетную семью обязали выплатить больнице 125 тысяч рублей

Родителям ребенка, который являлся пациентом Областной детской больницы, придется закупить дорогостоящий аппарат по мониторингу ЭКГ и передать его врачам. Стоимость прибора оценили в 125 тысяч рублей. Сторонам пришлось заключить мировое соглашение. Напомним, что ОДКБ подало иск во Фрунзенский районный суд ещё в прошлом году. Врачи требовали от родителей возместить ущерб за сломанный прибор суточного мониторинга ЭКГ. На мальчика аппарат был установлен врачом-кардиологом. И с ним маленького пациента отпустили домой, не предупредив родителей о материальной ответственности. В итоге ребенок нечаянно намочил холтер. В больницу мама вернула прибор в разобранном состоянии. После чего было сделано заключение о невозможности его ремонта.

Изначально ОДКБ выставила иск в 233 тысяч рублей.

На первом заседании суда защита ответчика заявила, что истец не учёл реальной стоимости прибора с учетом износа. Согласно экспертному заключению его рыночная стоимость составляет всего 122 тысячи 600 рублей. В итоге стороны сошлись на 125 тысячах. Закупить и вернуть подержанную технику родители ребенка обязаны в течение месяца. В соглашении указан и поставщик — фирма «ЛассаМед».

В случае, если ответчик не уложится в месячный срок и не вернет больнице прибор, семье ребенка предоставят ещё 30 дней. Но только возместить ущерб в размере 125 тысяч рублей придется уже деньгами.

Ранее «Призыв» сообщал, что пациентов первой детской поликлиники с бронхолегочными заболеваниями должен начать принимать врач-пульмонолог ОДКБ.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»