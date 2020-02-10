Митрополит Тихон готов отслужить молебен от коронавируса

Сегодня стали известны результаты анализов на 2019-nCoV госпитализированного жителя Владимира, отдохнувшего в Таиланде. Мужчину с высокой температурой и кашлем изолировали в стационаре с подозрением на смертельно опасную болезнь. Коронавирус у пациента не обнаружили. Тем не менее, каждая новость о возможном заражении вызывает тревогу. В аптеках скупают медицинские маски, а медики советуют не посещать места массового скопления людей. Сегодня «Призыв» поинтересовался у главы Владимирской митрополии Тихона, есть ли опасность подхватить опасный вирус в церкви, где собираются сотни прихожан. Владыка призвал не поддаваться панике, заявив, что все болезни – это закономерный ответ природы на антропогенные вмешательства.

— Болезней сейчас много, и то, что сделали с природой люди, теперь получают обратный эффект, — подчеркнул Тихон. — А для того, чтобы вирус не распространялся, не только китайский, но и любой, надо выполнять рекомендации медиков.

Митрополит Тихон призвал не поддаваться панике и соблюдать рекомендации медиков.

Митрополит Тихон рассказал, что до революции некоторые прихожане старались перед крещением воду кипятить и лишь потом освящать. Потом эта привычка отпала, потому что за всю историю не было случая, когда в церкви человек подцепил какую-нибудь болезнь, утверждает митрополит. Но если среди прихожан найдутся желающие заказать молебен от угрозы коронавируса, в церкви им не откажут, сообщил священнослужитель.

Митрополит Тихон:

В церкви другая атмосфера, и я думаю, что здесь не может быть такого.

Церковь существует 2 тысячелетия христианская. Такого не было, чтобы эпидемия через церковь распространялась.

Конечно, это место скопления людей, но я не думаю, что у святынь этот вирус будет передаваться. Верующие люди, они молятся.

Но впадать в панику необязательно, нет в этом необходимости. У нас достаточно сильная медицина. Можно найти какие-то лекарства. Тем более он не у нас возник, а в соседней стране.

Главное, чтобы паники не было. А болезни… то свиной, то птичий грипп. У нас от автомобильных аварий больше людей погибает, чем от этого коронавируса.

Тем временем уже 20 человек во Владимирской области были обследованы на наличие опасного вируса. Из них один студент ВлГУ из Китая, двое жителей Владимира, два китайских рабочих из Судогды. И теперь ещё 15 сотрудников муромского предприятия прошли через карантин. По информации регионального управления Роспотребнадзора — все они жители Китая, в Муром вернулись после новогодних каникул. Уже известно, что у граждан КНР коронавирус не выявлен.

Ранее «Призыв» опубликовал интервью с жительницей Владимира, которая на днях вернулась из Китая после обучения.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»