Министр машиностроения родился в исчезнувшем ныне сельце

Исчезновение деревень происходило на Владимирской земле на протяжении всего XX века. Не только во второй его половине. Например, сельцо Дудорово, располагавшееся на территории нынешнего Ковровского района, перестало существовать ещё до начала Великой Отечественной войны. Но незадолго до этого там родился человек, сыгравший немалую роль в обеспечении обороны и развитии экономической мощи нашего государства.

Самый известный уроженец

В 1916 году в Дудорово в семействе местного крестьянина Василия Бахирева родился сын, крещенный с именем Вячеслав. Обладавший с детства выдающимися способностями он после сельской школы и ФЗУ окончил механико-математический факультет МГУ и на ковровском заводе имени Киркижа (нынешнем им. Дегтярева) прошел путь от инженера-конструктора до главного инженера и директора. Это предприятие Вячеслав Васильевич Бахирев возглавлял в 1960-1965 годы. А потом после трехлетнего пребывания в должности заместителя министра оборонной промышленности, наш земляк в течение 19 лет занимал пост министра машиностроения СССР.

В 1926 году в Дудорово, входившем в Савинскую волость Ковровского уезда, проживали 30 человек в 6 крестьянских дворах.

Вячеслав Васильевич избирался депутатом Верховного Совета СССР, стал Героем Социалистического Труда, был награжден четырьмя орденами Ленина, получил Ленинскую и Государственную премии. Он умер в 1991 году, когда прекратила существовать страна, защите которой он посвятил жизнь. С 2007 года имя В. В. Бахирева носит ОАО «ГосНИИмаш» — ведущее предприятие в России по разработке и производству боевых частей управляемого ракетного оружия.

А сельцо, где родился Вячеслав Васильевич, к началу Великой Отечественной войны уже не существовало. Скорее всего, после начала коллективизации его обитатели перебрались в соседние более крупные деревни. Сегодня от Дудорово не осталось и следа. Очевидно, оно находилось близ места впадения речки Наромши в реку Уводь. Но ни фундамента дома, ни старых деревьев парка там уже нет.

С чего всё началось

Сельцо Дудорово просуществовало совсем недолго — менее двух веков, давно уже став преданием даже для старожилов местной округи. Находилось оно неподалеку от деревни Малышево почти на нынешней границе Ковровского и Камешковского районов. Дудорово было основано в качестве обычной деревни помещиками Новосильцевыми в середине XVIII столетия. Род Новосильцевых происходил от некоего Юрия Шалого, по легенде «отъехавшего» на Русь от великого князя Литовского Ольгерда. Его сын Яков Юрьевич, по прозванию Новосилец, родоначальник Новосильцевых, служил окольничим двоюродного брата Дмитрия Донского князя Владимира Андреевича Храброго.

По четвертой ревизской переписи 1782 года в Дудорово за капитаном Ярославского пехотного полка Сергеем Николаевичем Новосильцевым, чья мать была из рода баронов Строгановых, значилось 17 мужского и 17 женского пола душ крепостных крестьян. Наследником этого «богатства» стал его младший брат Николай Николаевич Новосильцев — один из ближайших сподвижников императора Александра I и член Негласного комитета при государе. Он занимал различные высокие посты. Был президентом Императорской Академии наук, представителем императора Александра I при совете, управляющим Царством Польским (что-то вроде нынешнего полпреда), а закончил карьеру председателем Государственного совета и председателем Комитета министров.

За пять лет до кончины дудоровский помещик был пожалован графским титулом.

За этим сановником в 1816 году в Дудорово состояло 12 мужского и 16 женского пола душ крестьян (впрочем, граф Новосильцев если и бывал в этом своем имении, то разве лишь в ранней юности), а вторая часть деревни принадлежала некоей помещице Марии Александровне Находкиной — 16 мужского и 27 женского пола душ. Не исключено, что она была родственницей Новосильцевых.

Всю Европу покорил

Следующей помещицей Дудорово в конце 1830-х гг. стала супруга штабс-капитана Николая Матвеевича Брутова Ольга Михайловна. Она купила часть деревни у Новосильцева и устроила в Дудорово усадьбу: выстроила господский дом и разбила небольшой парк на живописном берегу Уводи. С тех пор Дудорово официально стало именоваться сельцом — то есть селением с барской усадьбой. В конце 1830-х гг. Николай Брутов скончался, и его 30-летняя красавица-вдова второй раз вышла замуж за ковровского городничего капитана и кавалера Степана Адольфовича Корнелиуса, в прошлом храброго боевого офицера.

Корнелиус начал военную службу в 15-летнем возрасте в 1804 году юнкером в 13-м Егерском полку. И сразу же принял участие в военной экспедиции на Средиземное море, совершив на корабле переход из Одессы в крепость Корфу, захваченную совместным штурмом морской пехоты и моряков эскадры легендарного адмирала Федора Ушакова. Оттуда в составе своего полка Корнелиус отправился в Италию, побывал в Неаполе, сражался с французами у Рагузы (Дубровника) в Хорватии. Затем ему довелось биться с турками и участвовать в осаде города Никшич в Черногории, он побывал в Венеции и в Падуе. Произведенный в 1810 году в офицеры, Корнелиус принял участие в осаде крепости Силистрия и в сражении с турками при Батине.

Во время Отечественной войны 1812 года подпоручик Степан Корнелиус воевал с французами в составе 3-й армии генерала Тормасова, в том числе на Березине. Далее совершил марш до Познани и участвовал в осаде немецкой крепости Магдебурга. После переправы через Рейн около Кёльна он брал французскую крепость Суассон, а в конце февраля 1814 года в сражении с армией Наполеона при Краоне был ранен французской пулей в живот. Лишь чудом ранение не оказалось смертельным: пуля прошла навылет сквозь поясничные позвонки. Сравнительно быстро Корнелиус, награжденный орденом св. Анны IV степени, вновь встал в строй и дошел до Парижа.

Помещики Корнелиусы

На армейской службе Корнелиус оставался до 1818 года, когда в чине капитана вышел в отставку «за слабостию здоровья» с «определением за раны пенсиона полного жалованья». Далее служил помощником акцизного надзирателя в Рязанской и Владимирской губерниях, а в 1834-1849 гг. был городничим в Коврове. Бравый вояка был дважды женат, и два раза оказывался вдовцом. Третьей его супругой стала Ольга Михайловна Брутова.

После вступления капитана в третий брак Дудорово было выбрано местом постоянного пребывания четы Корнелиусов. В ноябре 1841 года Ольга Михайловна, первоначально купившая лишь долю Новосильцева, приобрела и часть селения у М. А. Находкиной. В 1850 году в этом сельце проживало 27 человек, а в 1858-м там насчитывалось 30 жителей и 6 крестьянских дворов, причем 7 человек составляли прислугу при господской усадьбе. В Дудорово проживал сын Ольги Михайловны от первого брака Павел Николаевич Брутов, позже служивший дворянским заседателем Ковровского уездного суда и мировым судьей в чине коллежского секретаря. Там же обитала и дочь капитана Корнелиуса от второго брака Мария Степановна, появившаяся на свет в 1830 году и отправленная позже на воспитание в институт для благородных девиц в Москву.

Капитан Корнелиус скончался в 1860-е годы. Его вдова Ольга Михайловна пережила своего второго мужа более чем на 20 лет.

До реформ 1860-х гг. дудоровские крестьяне находились на барщине, то есть обрабатывали господские угодья. В 1862 году после отмены крепостного права их перевели на оброк в 6 рублей 39 копеек серебром с ревизской души (мужского пола) в год. С начала 1860-х гг. Дудорово вошло в состав Малышевской волости Ковровского уезда. По церковной линии сельцо числилось в приходе храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Усолье.

По всей видимости, вскоре после отмены крепостного права усадьба Корнелиусов в Дудорово прекратила существовать, а сами господа переселились в Ковров. Если в 1858 году в сельце ещё проживало 27 человек, то уже к 1904-му там оставалось только 16 постоянных обитателей и всего 1 двор, хотя наименование «сельцо» оставалось за этим селением до конца.

Николай Фролов

Верхнее фото niipm.perm.ru. На снимке: министр машиностроения В.В. Бахирев в мастерской вязки пучков артиллерийских зарядов на заводе им. С.М. Кирова, 1984 г.