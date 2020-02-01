Миллионный иск предъявили больнице родственники умершего пациента

Семья умершего во владимирской горбольнице № 6 мужчины требует компенсацию за моральный ущерб — 3 миллиона рублей. Такая сумма фигурирует в иске, поданном в Ленинский районный суд областного центра. Пациент скончался два года от малярии. Врач-инфекционист, в отношении которой вели расследование по факту неоказания должной помощи больному, избежала ответственности: в ноябре 2019-го дело закрыли за истечением срока давности. Теперь вдова пациента предъявила иск медучреждению. В суде по его рассмотрению прошло первое заседание. Трагедия случилась осенью 2017 года. В стационар шестой юрьевецкой больницы поступил Александр Попов, вернувшийся из командировки в Анголу. У него наличествовали признаки малярии: высокая температура, боли в животе, расстройство пищеварения. Лечили его от обычного гастроэнтероколита. Через несколько дней мужчина умер в реанимации.

Представитель больницы вины за врачом и лечебным учреждением не признал.

Ответчик в лице представителя лечебного учреждения не признал и финансовую составляющую иска. В том числе — расходы семьи умершего на установку памятника и ограды. Все чеки на суде были предъявлены. На эти расходы у вдовы ушло порядка 400 тысяч рублей.