Миллионный иск предъявили больнице родственники умершего пациента

Семья умершего во владимирской горбольнице № 6 мужчины требует компенсацию за моральный ущерб — 3 миллиона рублей. Такая сумма фигурирует в иске, поданном в Ленинский районный суд областного центра. Пациент скончался два года от малярии. Врач-инфекционист, в отношении которой вели расследование по факту неоказания должной помощи больному, избежала ответственности: в ноябре 2019-го дело закрыли за истечением срока давности. Теперь вдова пациента предъявила иск медучреждению. В суде по его рассмотрению прошло первое заседание.
Трагедия случилась осенью 2017 года. В стационар шестой юрьевецкой больницы поступил Александр Попов, вернувшийся из командировки в Анголу. У него наличествовали признаки малярии: высокая температура, боли в животе, расстройство пищеварения. Лечили его от обычного гастроэнтероколита. Через несколько дней мужчина умер в реанимации.
Представитель больницы вины за врачом и лечебным учреждением не признал.
— Судья приняла решение о привлечении третьих лиц — департамента здравоохранения и одного из сыновей погибшего, — сообщил «Призыву» Сергей Будыкин, адвокат потерпевшей стороны. — Сторона ответчика не признала иск, поскольку считают, что за врачом вины нет. В суде ответчику разъяснили, что дело в отношении сотрудника больницы прекратили не реабилитирующим основанием. И смерть пациента находится в причинно-следственной связи с некомпетентными действиями врача.
На следующее судебное заседание – оно назначено на 12 февраля — должны явиться представители департамента здравоохранения… А ранее «Призыв» сообщал, что по дороге из одной владимирской больницы в другую в салоне такси умер пациент.
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