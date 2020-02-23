Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП

Серьезная авария произошла сегодня на дороге «Владимир — Муром — Арзамас» в Судогодском районе. По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель «Nissan» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус «ГАЗель», который следовал по маршруту «Красная Горбатка — Владимир». В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля. Водителя «Nissan» доставали спасатели МЧС, кузов машины сильно смяло.

Также получили различные травмы несколько пассажиров микроавтобуса. Восемь доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Всего в микроавтобусе находилось 12 пассажиров, среди которых было 7 подростков.

Авария произошла окол о одиннадцати утра. Метель ухудшала видимость, на дороге было скользко.

В настоящее время движение на данном участке дороги частично затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Призыв» сообщал, что ГИБДД проводит рейды в связи с ростом аварийности с участием автобусов.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области