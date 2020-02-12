Михаил Митьков: декабрист-метеоролог с берегов Колокши

На крутом берегу реки Колокши, среди полей и перелесков живописно раскинулось большое село Варварино. Это одно из старейших сёл Владимирской губернии. Впервые Варварино упоминается в грамотах московского князя Ивана Калиты 1328 году. На окраине этого села, сразу за церковью, стоит бывшая дворянская усадьба, в которой 23 ноября 1791 года родился декабрист Михаил Митьков, посвятивший служению народу всю свою сознательную жизнь. Он воевал в Пруссии и отличился в боях Отечественной войны 1812 года. Был членом Северного общества и одним из организаторов восстания в Москве. Выступал за отмену крепостного права и введение республиканского правления. Его десятилетние метеорологические наблюдения, которые он проводил в Красноярске во время своей ссылки, стали важным вкладом в российскую науку.

Счастливое детство в Варварино

Детство Миша Митьков провёл в своём родном и горячо любимом Варварино. Когда-то барский дом Митьковых окружали величественный липовый парк, спускавшийся террасами к реке, и большой фруктовый сад. С балкона, который поддерживали колонны, открывался чудесный вид на Колокшу, её пойму, луга. От самого дома к реке шёл красивый спуск, обсаженный кустарником и деревьями, который заканчивался напротив искусственного островка. Видимо, с этого островка впоследствии Репин и написал свою картину «Вид села Варварино».

Отец Михаила, Фотий Михайлович, как и большинство дворян тех лет, был военным, но, видимо, на этом поприще особых успехов не имел. Дослужившись до чина майора, он вышел в отставку и поселился в деревне, где занялся управлением своими землями и сельским хозяйством. В 1826 году в Варварино по ревизской переписи числилось 234 души мужского пола. Следовательно, село это было довольно многолюдным.

Набегавшись до изнеможения по парку, мальчик отправлялся со своими сверстниками купаться на Колокшу или в видневшийся на горизонте лес. Зимой закладывали лёгкие санки и мчались по зимним дорогам. Миша много учился, читал, с увлечением занимался точными науками. Но детство было недолгим.

Блестящая военная карьера

В 1804 году, в возрасте 13 лет, он уже кадет второго кадетского корпуса. Из формулярного списка Митькова известно, что он хорошо знал французский и немецкий языки, был увлечён математикой, в совершенстве овладел артиллерийской наукой и фортификацией. Серьёзные познания военных наук, личная храбрость, умение быстро принимать решения позволили ему быстро продвигаться по службе. В 26 лет он уже полковник лейб-гвардии Финляндского полка. Митьков пользовался большим уважением у своих товарищей и любовью у солдат, он был внимательным командиром и не допускал плохого обращения с подчиненными.

Михаил Фотиевич участвовал во многих сражениях и заграничных походах. В 1807 году он находился в Пруссии, за храбрость в битве за Фридланд 21 июня награждается орденом св. Анны 4-й степени. Мужество и героизм проявил в Бородинском сражении 1812 года, за что был отмечен золотой шпагой с надписью «За храбрость». В битвах под Тарутином, Малым Ярославцем, селом Красным находится в первых рядах наступающих войск, проявляет личную отвагу и увлекает за собой солдат. Награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом. За сражение при Бауцене в 1813 году получил орден св. Анны 2-й степени. За участие в сражениях под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом Митькову вручены алмазные знаки ордена св. Анны 2-й степени.

Во время отпусков Михаил Фотиевич при возможности наведывался в Варварино, чтобы отдохнуть в деревенской тиши и поправить свое непрочное здоровье. В последний свой приезд на родину в августе 1823 года он почувствовал себя совсем плохо и послал из именья «просьбу в отставку», как записано в формуляре о прохождении службы.

Активный член Северного общества

Блестящая карьера, которая ждала его в будущем, не увлекала Михаила Фотиевича. Он высказывался за необходимость отмены крепостного права и предоставления крестьянам свободы. В 1821 году он вступил в тайное общество через содействие своего друга Николая Тургенева.

Митьков считал, что в России нужно республиканское правление и, понимая, что царь добровольно своей власти не уступит, был сторонником физического уничтожения царской фамилии. Он же внёс предложение о необходимости обязать каждого члена общества вести агитационную работу среди крестьян, ссылаясь при этом на свой опыт бесед с крестьянами в своей деревне. Представляя левое, республиканское крыло тайного движения, группирующееся вокруг Рылеева, он выступал за объединение усилий Северного и Южного общества ради «святого дела».

Митьков принял активное участие в совещании 1823 года, где присутствовали «убеждённые члены Северного общества»: К.Ф. Рылеев, А.В. Поджио, И.И. Пущин, Н.М. Муравьёв, М.М. Нарышкин, Н.И. Тургенев, С.П. Трубецкой, М.И. Муравьёв-Апостол. Квартира Митькова была выбрана для этого совещания как наиболее подходящая «по соображениям конспирации». Именно здесь рассматривались и были приняты уставные документы общества, решался вопрос о том, как быть с царской фамилией, рассмотрены «меры действия на умы простого народа, путём распространения среди него пародий, катехизисов, песен…»

Провал восстания в Петербурге и Москве

В августе 1823 года Митьков вместе с декабристом Семёновым приехал в Москву. Они проинформировали Московскую управу Северного общества о делах в Петербурге и приняли участие в выработке плана действия в день восстания. Накануне восстания в Москве появился ещё один декабрист-владимирец — Пётр Александрович Муханов, с которым Митьков был хорошо знаком.

15 декабря 1825 года декабристы собрались у него на квартире, чтобы решить, что делать. Митькову поручается трудная обязанность: воздействовать на начальника штаба пятого корпуса полковника Гурко, чтобы тот вывел части корпуса и арестовал при их помощи корпусного командира и московского градоначальника. Совещание затянулось до поздней ночи, но решения никакого не приняли. Сказалась нерешительность многих членов Московской управы, плохая связь с Петербургом, и заговорщический характер восстания. А скоро пришло известие о разгроме восстания на Сенатской площади, начались аресты.

Приговор и ссылка

Михаил Митьков был арестован в Москве 29 декабря и доставлен в Петропавловскую крепость. Комендант крепости генерал-майор Сукин докладывал: «Митьков посажен в доме комендантском во вновь отделанный арестантский покой № 1, где он ни с кем никакого сношения иметь не будет». Михаил Фотиевич был болен, его беспокоила чахотка, из-за которой он ушёл из армии. Однажды ему передали из дома большой узел с бельём, вещами и продуктами. Узнав, что другие заключённые ничего не получают, он завязал все вещи снова и велел возвратить, так как раздать всё это товарищам не разрешалось, а один ими пользоваться он не мог. Такими бескорыстными, готовыми на самопожертвование во имя дружбы были все декабристы.

Митьков был осуждён по второму разряду — политическая смерть и вечная каторга — за то, что «участвовал в умысле на цареубийство согласием и принадлежал к тайному обществу со знанием сокровенной цели». Осуждённый должен был положить голову на плаху, затем над ним ломалась шпага (знак разжалования), а после в кандалы и по этапу в Сибирь. Позднее пожизненную каторгу заменили 20 годами, которые затем сократили до 10 лет.

После вынесения приговора Митьков два года сидел в крепостях Свеаборга, Свартхольма, Кексгольма, а 24 апреля 1828 года был отправлен в Сибирь. Отбывал наказание в Чите и Петровском заводе. В 1835 году по отбытии срока назначен на поселение в село Олхинское Иркутского округа, но из-за чахотки временно оставлен в Иркутске. По представлению генерал-губернатора Восточной Сибири 17 ноября 1836 года Митькову разрешено отправиться в Красноярск.

Жизнь на поселении в Красноярске

С первых же дней поселения в губернском городе Митьков снискал уважение жителей, которые не могли не оценить его благородства и принципиальности. Платон Фотиевич Митьков, брат декабриста, присылал изгнаннику все необходимое в домашнем быту, а также семена и книги, медикаменты и лечебники. Поселенец врачевал не только себя, но и всю округу. У него собралась большая библиотека, которой он щедро делился.

Михаил Фотиеевич построил себе дом, о котором писал своему брату Платону: «… у меня дом теплый, не боится никаких морозов, имеет нужные удобства для больного». При доме он разбил сад, завел парники и огород: «Moе наслаждение проводить большую часть дня в моем садике-цветнике, который занимает пространство до 5 квадратных сажен». Сад Митькова, а также солнечные часы в нем, устроенные декабристом Бобришевым-Пушкиным, жившим на поселении в 1832 — 1839 годах в Красноярске, приводили в восхищение жителей близлежащих улиц.

В течение десяти лет поселения, с 1 января 1838 года, Митьков изо дня в день вел тщательные метеорологические наблюдения и записи. Наблюдения включали измерения температуры и давления воздуха (в дюймах), температуры воздуха в помещении, где был установлен барометр, характеристику состояния неба, для которой использовались 35 условных обозначений. В примечаниях к каждому месяцу давались дополнительные визуальные характеристики погоды за отдельные дни, в которых имеются данные о вскрытии и замерзании Енисея, а также подробности об осадках и морозах.

Митьков был снабжен лучшими метеорологическими приборами, сверенными с образцовыми инструментами Нормальной обсерватории. Его наблюдения стали достоянием мировой геофизики. Видимо, они были начаты Митьковым по просьбе академика Купфера. Директор Главной физической обсерватории очень многое сделал для их опубликования и использования наукой.

Смерть декабриста

Последние два года жизни Михаила Фотиеевича были мучительно тяжелыми. 23 октября 1849 года Митьков умер от чахотки. Его похоронили на городском кладбище. На могиле была поставлена колонна на стилобате, пересеченная рустом и увенчанная урной с крестом. Позднее этот памятник исчез, а могила декабриста была утеряна. Но в 1980 году на предполагаемом месте захоронения Митькова был установлен новый памятник.

Семьей благородный декабрист так и не обзавелся. Его друзья, получив разрешение генерал-губернатора Восточной Сибири, продали в Красноярске дом и другое имущество Митькова, а вырученные деньги раздали неимущим декабристам, живущим в различных местах Сибири.

Подготовила Татьяна Лысова

Фото из открытых источников