Масленица во Владимире 100 лет назад

В самом разгаре Масленичная неделя. Сегодня — четверг «Разгуляй». Именно с этого дня начинались в старину широкие народные гулянья. Наши предки устраивали кулачные бои, водили хороводы, катались на санях и, конечно, продолжали печь блины и угощать друг друга. А вот какие деликатесы покупали жители города к празднику, где до революции проходили самые массовые мероприятия, правда ли, что кулачные бои продолжались всю праздничную неделю и участвовало в них за раз до 400 человек, расскажет народный экскурсовод Татьяна Лысова в новом выпуске программы «Точка на карте».

Здравствуйте, дорогие владимирцы! Я, народный экскурсовод Татьяна Лысова, расскажу вам, как отмечали Масленицу в нашем городе 100 лет назад. Широко «справляли» ее за семь недель до Пасхи и называли «Боярыней», «Царицей», «Осударыней», «Матушкой», «Гуленой», «Красивой».

Кулачные бои в режиме нон-стоп

Центром развлечения на Масленичной неделе были балаганы. Здесь, на Соборной площади, показывали представления бродячие цирковые труппы. Свою силу и удаль показывали участники кулачных боев: купеческие сыновья, мещане и гимназисты. Задолго до наступления Масленицы начинались разговоры о том, как лучше намять бока ребятам с соседней улицы, куда ловчее ударить, чтобы «дух вышибить», «скулу своротить». Чем ближе Масленица, тем сильнее чешутся кулаки, тем выше поднимают нос «лучшие бойцы города».

Пришла Масленица и на плацу перед Успенским собором собирается стенка на стенку. Человек по двести с той и с другой стороны. Дерутся с увлечением до тех пор, пока десятка полтора ребят с одной стороны не уйдут с поля битвы с разбитыми носами, подбитыми глазами, свороченными скулами. Тогда бой прекращается, чтобы наутро начаться снова, — и так до «чистого понедельника». Такие же кулачные бои проходят и во владимирских слободах, селах и деревнях.

Чучело сжечь

А в воскресенье перед Успенским собором устраивали представление «действо Страшного суда». Символом Масленицы было наряженное в женскую одежду чучело из соломы, со сковородой и блином в «руках», которое в конце сжигалось. В празднике принимали участие почти все жители города, независимо от возраста и социального положения.

Катания в экипажах и санях

На Большой улице устраивались катанья в экипажах от Золотых ворот до Ивановского моста. «Разнообразные красивые экипажи с разряженными дамами и кавалерами почти непрерывно следуют в два ряда и привлекают пешеходов, которые наполняют тротуары до самого вечера, когда уже совершенно прекращается катанье», — писал очевидец во «Владимирских губернских ведомостях».

Но катанья по центральной улице Владимира устраивали не только горожане. Тот же очевидец рассказывает на страницах местной газеты: «В пятницу на Масленице обыкновенно съезжаются во Владимир из разных окрестных селений крестьяне погулять, накупить себе обнов и покататься. Крестьянские девицы, набеленные и нарумяненные, в штофных и атласных шубах с куньими и даже собольими воротниками, покрытые шелковыми фатами, из-под которых виднеются длинные косы с вплетенными в них алыми лентами, весело поглядывают на горожан и пощелкивают орехи, а парни в суконных кафтанах, в шляпах, украшенных золотыми позументами и павлиньими перьями, катают их на санях, покрытых коврами, отважно управляя лошадьми, украшенными с головы до ног медными бляхами».

Эти слова подтверждает и писатель Иван Шмелев, служивший чиновником во Владимире с 1901 по 1908 годы: «Масленица… ухабистая снежная дорога… с ныряющими по ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармоньи».

На главной городской улице в начале XIX века устраивали и масленичный поезд — сооружение в виде корабля, на который садились ряженые «фельдмаршалы» и «генералы». По словам современников, шествие было достаточно многолюдное, само судно-корабль вмещало до 50 человек. Процессия сопровождалась простонародными песнями и музыкой.

Театральные вечера

В октябре 1906 года в только что построенном Народном доме начала свою работу прибывшая на зимний театральный сезон драматическая труппа под руководством артиста и режиссера Глеба Павловича Ростова. Первые же спектакли взволновали и очаровали владимирцев. Они проходили при полном зале и полном сборе. Антрепризный театр играл не реже четырех раз в неделю, а в рождественские каникулы и на Масленице каждый день и утром, и вечером, заканчивая сезон в «прощальное воскресенье» накануне Великого поста.

Таким образом, театр Ростова за 6 месяцев давал 200 спектаклей. Тут были и классики: Гоголь, Грибоедов, Островский, Шекспир, Гюго, Шиллер и масса новинок, включительно до модных пьес Л. Андреева, Горького, Чирикова, Чехова, Найденова, Шпажинского, Гауптмана и даже Метерлинка. Приходилось только удивляться, когда и как труппа успевала срепетировать и подготовить новую постановку. Причем во всей работе артистов чувствовалась трогательная добросовестность, серьезность и любовь к своему делу, как к большому общественному подвигу. По словам современников, у Ростова вся сила, вся душа спектакля заключалась в одушевленной, сердечной, глубоко искренней, прочувствованной и продуманной игре артистов.

Все лучшее на стол

Заметное оживление перед Масленицей наблюдалось на базаре, куда съезжались торговцы со всей губернии. Чего здесь только не было! Четверть молока (3 литра) стоила 17-20 копеек, фунт (409 граммов) творога — 5 копеек, фунт сливочного масла — 37—40 копеек, десяток яиц — 30 копеек, рыба свежая (линь и сом) – 17-18 копеек, фунт мяса: телятина — 6-9 копеек, баранина 13-15 копеек, свинина — 8-14 копеек, пара рябчиков или тетеревов — 1 рубль 20 коп., гуси (шт.) — 1 рубль 85 копеек, индюки (шт.) — 2 рубля 25 копеек, картофель (мера, емкость 26,2 л) — 60 копеек.

Владимирский полицмейстер рекомендовал подведомственным ему чинам почаще осматривать колбасные и булочные заведения, мясные и рыбные лавки, дабы их владельцы, пользуясь случаем, что перед Масленицей бойко идет торговля, не продавали недоброкачественные товары.

А за деликатесами владимирцы шли в Торговые ряды. Здесь можно было приобрести вина фирм Депре, Леве, братьев Елисеевых, а также крымские, бессарабские, кавказские, донские; пиво; «Мюнхенское», «Калинкинское», «Мартовское»; сыры: рокфор, бри, камамбер, бакштейн, лимбургский, голландский, швейцарский, русский; паюсную и красную икру; кондитерские изделия от известных производителей: Эйнема, Абрикосова, Сиу, Бормана, Трамбле.

Постились и тогда не все

Масленица предшествовала Великому посту, во время которого были не только строгие ограничения в еде, но и запрещены увеселительные мероприятия. Впрочем, не все безукоризненно соблюдали эти запреты. До нашего времени дошел забавный эпизод из жизни губернского предводителя дворянства и почетного попечителя Владимирской гимназии Сергея Богданова.

«Вот Сергей Никанорович тычет вилкой в пирожки и спрашивает, обращаясь к подающему их Ефиму:

— Ефим, отчего пирожки черствы?

— Отчего, оттого что вчерашние.

— Отчего же не сделаны свежие?

— Отчего! Оттого, что вы вчера дома не обедали, они и остались.

— Так вы сами бы съели.

— Сами! Да вы забыли разве, какие ныне дни: во всём доме скоромное-то едят вы да кот Васька.

— Я да кот Васька! Я да кот Васька! — повторял, покатываясь со смеху и закашлявшись, Сергей Никанорович».

За сто лет сильно изменился облик старого Владимира, а нравы остались прежде. Не правда ли?

Интересно, что в нынешнем 2020 году на Соборной площади нашего города впервые не будет масленичных гуляний. А где же будут? Читайте здесь.

Подготовила Татьяна Лысова и Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Заглавное фото: afisha-tyumen.ru