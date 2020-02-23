Масленица по дням: когда печь блины и к кому ходить в гости

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Календарь Масленичной недели
С 24 февраля по 1 марта пройдет Масленичная неделя, главным символом которой станет блин, олицетворяющий солнце. Так радовались наступающей весне наши древние предки. Считалось, что угостившись таким кушаньем, у человека появится частичка солнечного света и тепла.
За Масленицей следовал Великий пост с его суровыми ограничениями в еде и запретом на развлекательные мероприятия. Поэтому наши предки спешили в праздничную неделю вдоволь наесться вкусностей, нагуляться и навеселиться. На Масленицу устраивали самые разные забавы: катались на санях, строили и брали штурмом снежные крепости, купались в прорубях, устраивали балаганы и кулачные бои. Все были уверены, что если плохо отгуляешь на Масленицу, то весь год проживешь бедно и скучно.
Делится она на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая Масленица (с четверга по воскресенье). И для каждого дня Масленичной недели существуют свое название и свои традиции.
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Понедельник – «Встреча»
В самом начале Сырной недели заготавливают продукты к праздничному столу и пекут блины с самыми разными начинками. Первый блин отдают нищим, чтобы они помянули души умерших родственников. Также в этот делают чучело из соломы в женском платье, которое устанавливают в самом центре села или города до окончания Масленицы. Также на месте для гуляний сооружают горки и снежные крепости.
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Вторник – «Заигрыш»
Разворачиваются масленичные гулянья: народ катается с горок, на санях и на каруселях. Но большинство обрядов в этот день сводится к сватовству: молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе вторую половинку. Считалось, что если сосватаешь невесту на Масленицу, свадьба как раз на Красную горку скажется.
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Среда – «Лакомка»
Этот день знаменит тещиными блинами. Хозяйки приглашают в гости своих зятьев, потчуют их блинами, пирогами и другими угощениями. Это хороший повод для зятя, чтобы похвалить тещу и наладить с ней самые дружественные отношения
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Четверг – «Разгуляй»
В этот день начинается Широкая Масленица. С этого дня нельзя было работать до самого конца недели, зато развлекаться можно было уже по полной. Люди устраивали кулачные бои, конкурсы и состязания, водили хороводы, пели веселые песни.
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Пятница – «Тещины вечерки»
Пришел черед ответного хода зятя перед тещей: он зовет ее в гости и угощает блинами собственного приготовления. Причем теща приходит со своими подругами. Народные традиции гласят, что если соблюдать этот ритуал Масленицы, то у тещи с зятем полностью наладятся отношения.
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Суббота – «Золовкины посиделки»
Родственники мужа идут в гости к молодым. Невестка печет блины и угощает их. В этот день золовке преподносят подарок от родни невестки, чтобы оказать ей особое уважение, «задобрить» ее.
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Воскресенье – «Прощеное»
Название последнего дня Масленицы говорит само за себя. В этот день накануне Великого поста принято просить прощения и самим прощать окружающих. Также день важно провести с добрыми мыслями и настроением, раскаяться в содеянных грехах, чтобы с чистой душой и совестью войти в период Великого поста. Масленица завершается проводами зимы и ритуальным сожжением чучела.
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Приметы на Масленицу
Если накануне Масленицы идет дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз – лето будет нежарким и урожай будет хорошим.
Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйка испечет, то и урожая не будет.
Если на Масленицу идет снег – будет урожай гречки.
Если блины получаются красивые и пышные, то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают – к неприятностям.
Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.
Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.
На Масленицу старое простить – в жизнь новое впустить.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: culture.ru
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