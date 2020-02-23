Масленица по дням: когда печь блины и к кому ходить в гости

С 24 февраля по 1 марта пройдет Масленичная неделя, главным символом которой станет блин, олицетворяющий солнце. Так радовались наступающей весне наши древние предки. Считалось, что угостившись таким кушаньем, у человека появится частичка солнечного света и тепла.

За Масленицей следовал Великий пост с его суровыми ограничениями в еде и запретом на развлекательные мероприятия. Поэтому наши предки спешили в праздничную неделю вдоволь наесться вкусностей, нагуляться и навеселиться. На Масленицу устраивали самые разные забавы: катались на санях, строили и брали штурмом снежные крепости, купались в прорубях, устраивали балаганы и кулачные бои. Все были уверены, что если плохо отгуляешь на Масленицу, то весь год проживешь бедно и скучно.

Делится она на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая Масленица (с четверга по воскресенье). И для каждого дня Масленичной недели существуют свое название и свои традиции.