Машинист «Ласточки» погиб на стоянке во Владимире

Приволжское следственное управление СК на транспорте выясняет причину гибели машиниста скоростного поезда «Ласточка». Трагедия произошла в ночь на 14 февраля на железнодорожной станции «Владимир» при стоянке обкаточного поезда. По предварительным данным, причиной могло стать отравление угарным газом при использования обогревателя с бензиновым двигателем.

В пассажирском купе помимо машиниста находился его помощник.

Помощника удалось спасти, ему была оказана срочная медицинская помощь. Пассажиров в поезде не было, уточняет Приволжское следственное управление СК на транспорте. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александрове рабочий упал с высоты 5-го этажа и получил множественные травмы. Следком начал доследственную проверку.

Ольга Ефремова

Фото: gtrksmolensk.ru