Максим Брусенцов покидает «Белый дом»

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов подал в отставку. 23 марта станет его последним рабочим днем в «Белом доме». Такое решение принято после встречи с главой региона Владимиром Сипягиным, сообщает пресс-служба областной администрации.

Для замещения освобождающейся должности будет проведён отбор кандидатов.

Максим Брусенцов был назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора 19 ноября 2018 года. В администрации региона он курировал вопросы экономического развития региона, инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности, промышленной политики, науки и импортозамещения, развития предпринимательства, торговли и сферы услуг, туризма, сельского хозяйства и ветеринарии.

Ранее «Призыв» сообщал, что главным по социальной политике Владимирской области назначен Сергей Шевченко.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»