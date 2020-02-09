«Лыжню России» во Владимире покорили даже люди 80+

Все бегут, и мы бежим: суббота во Владимире была спортивной. Всероссийская гонка «Лыжня России-2020» собрала 11 300 любителей и профессионалов лыжного спорта, утверждает мэрия. Погода благоприятствовала. Денек выдался пусть и морозным, но солнечным. Соревнования традиционно проходили в парке «Дружба». Самыми юными участниками владимирской «Лыжни России-2020» стали Есения Красильникова и Всеволод Новосадов, а самыми опытными — 81-летние Антонина Сорокина и Виктор Бубнов.

В зависимости от возраста и подготовки участников им предлагалось пробежать один, пять и десять километров.

Второй год подряд организаторы предусмотрели забег «Безграничные возможности» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Здесь первыми финишировали Екатерина Кацай и Александр Кузьминов. Специальными призами оргкомитет отметил спортивную семью Новосадовых.

Быстрее всех дистанцию в 10 км среди женщин пробежала Валерия Аксенова. На втором месте Елена Чермонова, на третьем — Анастасия Иванова. Первым среди мужчин на такой же дистанции стал Александр Еремичев. Вторым и третьим были Владимир Кулев и Семен Кузьмин.

На дистанции 5 км среди девушек первое место заняла София Портакало. Второе и третье места у Ульяны Обуховой и Екатерины Шабановой. Среди юношей на дистанции 5 км первенствовали Егор Лазарев, Артем Разговоров и Александр Ляпанов.

На дистанцию 1 км вышли мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе. Среди девочек первой к финишу пришла Елизавета Царькова. Второй стала Валерия Титова, а третьей — Надежда Веселова. Среди мальчиков первенствовал Максим Федотов. Вторым стал Тимофей Скрипка. Третьим — Денис Левковский. Все победители и призеры «Лыжни России-2020» получили дипломы, медали, кубки и призы.

Ранее «Призыв» сообщал, что в парке «Дружба» заработала «лыжня Прокуророва».

Ольга Ефремова

Фото vladimir-city.ru