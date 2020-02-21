«Лиза Алерт» приглашает владимирцев учиться искать людей

Региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» приглашает на учения. Они пройдут 22 февраля во Владимире уже в седьмой раз. Все желающие старше 18 лет смогут познакомиться с отрядными методиками, а также узнать, как волонтеры ведут поиски пропавших людей в лесу и в городе, кто такой инфорг и координатор поиска и многое другое. Познавательные лекции проведут опытные инструкторы.

Сбор в здании областного Дома молодёжи (ул. Дзержинского, дом 5).

Начало обучения — в 10 часов. Обязательная предварительная регистрация на мероприятие проходит здесь. «Помните, помочь может каждый!» – говорят поисковики. «Лиза Алерт» — это добровольческий отряд, который ищет пропавших без вести людей. Во Владимирской области поисковое движение ведёт свою историю с конца 2013 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области участились случаи, когда теряются люди. За 2019 год сотрудниками полиции было рассмотрено 1674 заявления. 119 человек были найдены благодаря работе волонтеров регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ольга Ефремова

Фото: kaluga24.tv