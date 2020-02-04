Легковушка столкнулась на дамбе с трактором и самосвалом

Серьезная авария произошла сегодня на дамбе перед мостом через реку Клязьму во Владимире. На реверсивной полосе встретились легковушка «Toyota» и трактор. По предварительной информации ГИБДД, водитель спецтехники при очистке снега с проезжей части допустил выезд на встречку, обгоняя поток транспорта по запрещающей стрелке реверсивной полосы. В это время на разрешающий сигнал ехала «Toyota». После удара легковушку откинуло на соседнюю полосу, где она врезалась в грузовик «КамАЗ».

В ДТП пострадала женщина — водитель «Toyota».

В результате ДТП пострадала водитель иномарки. Женщину с травмами госпитализировали. ДТП произошло среди бела дня. Никакие погодные и дорожные условия не могли оказать влияния на участников дорожного движения. На дороге в обе стороны образовалась огромная пробка. Поток машин из города стоял с горки на Горького.

Как «Призыв» сообщал ранее, пьяный водитель «Hyundai» столкнулся с двумя автомобилями и протаранил крыльцо колледжа.

Анна Тумановская

Фото: vk.com/overhearauto33