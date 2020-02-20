Легенды Свято-Успенского Космина монастыря на речке Яхрень

Невероятное исцеление тяжелобольного помещика, явление отроку иконы Богоматери на медной доске, святой источник, воды из которого можно набрать и сегодня. Мы вновь отправляемся в прошлое, чтобы раскрыть тайны села Небылое Юрьев-Польского района. Здесь на речке с весьма самобытным финно-угорским названием Яхрень (или Яхрома — это вариант, вероятно, появился как более благозвучный) с середины XV века стоит мужской Свято – Успенский Космин монастырь. Его храмы величественно возвышаются над бескрайними полями богатого Юрьева Ополья, чьи живописные просторы встретили нас особенной зимней тишиной и спокойствием, а еще чудесными историями, которые местные жители передают из уст в уста.

Кто же такой Косма, чьим имеем назван монастырь, какими делами прославился этот человек, куда подевалась чудотворная икона Яхромской Божией Матери, явившаяся тут много веков назад, и какое отношение к мужской обители имеет царь Алексей Михайлович Романов (отец Петра I), рассказывает наш проводник Алексей Валентинович. Смотрите новый выпуск программы «Точка на карте».

Сразу два чуда

Самая известная легенда этих мест связана с исцелением помещика из села Рожново. Произошло это в конце XIV — начале XV века. В поисках доктора этот человек переезжал с одного места на другое. И вот однажды остановился с ночевкой на берегу реки Яхрени. В услужении у барина был паренек, которому и явилась в ту ночь Богородица, высеченная на медной доске. Наутро больной был исцелен, а отрок в знак благодарности отправлен в Киево-Печерскую лавру, где он принял постриг с именем Косма. На месте же чудесного события был ископан святой источник, который существует по сей день.

Владимирский святой

Вскоре Косма вернулся в родные места и на месте явления иконы основал монастырь, срубив деревянный храм Успения Божией Матери. Косма стал первым настоятелем обители и прожил в ней до самой кончины.

В конце XVII века, во времена царя Алексея Михайловича, монастырь был отстроен заново. И над гробом Космы Яхромского вырос каменный храм Успения Божией Матери. Были обновлены и другие постройки: братские кельи, трапезный храм Спаса Нерукотворного, надвратная церковь Николая Чудотворца. Таким образом, получился полноценный комплекс русского провинциального монастыря допетровской эпохи. И полюбоваться им может каждый.

Чудотворная икона

Чудотворных икон здесь было три, но все три покинули стены обители. Первая (та самая, которая явилась на медной доске на берегу реки) в XVII веке была отправлена в молельню царя Алексея Михайловича Романова. Вторая — икона Умиления Божией Матери — утрачена в советское время. А Яхромская Богоматерь на мощевике сейчас находится в музее Суздаля.

В советское время монастырь был закрыт, а братия изгнана. В разные годы здесь обустроили и отделение милиции, и даже роддом. Восстановили обитель лишь в 90-е годы XX века. Сегодня в ней снова идет свои чередом размеренная монашеская жизнь, наполненная ежедневными трудами и молитвами. Братия живет натуральным хозяйством: все продукты (сыр, молоко, овощи) свои. А речка Яхрень, как и много веков назад, богата рыбой. Ловить разрешают всем, но только законными способами. Если вы не бывали в Свято-Успенском Космине монастыре, обязательно совершите это путешествие, не пожалеете. Места здесь тихие, живописные, овеянные старинными легендами.

А всего в нескольких километрах от Небылого находится село Лыково, где в местном храме сохранилась уникальная стенопись XIX столетия «Страшный суд».

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»