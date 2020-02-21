«Ласточка» насмерть сбила мужчину во Владимире

Трагедия на железнодорожных путях. Сегодня во Владимире на перегоне Юрьевец – Владимир в районе улицы Элеваторной скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил мужчину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Владимирского ЛО МВД России на транспорте. Установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

По предварительным данным в 11.10 машинист поезда, увидев человека на путях, начал подавать звуковые сигналы и экстренно тормозить.

Предотвратить трагедию не удалось.

28-летний владимирец погиб. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Владимирского ЛО МВД России на транспорте. Местные жители рассказали «Призыву», люди там часто переходят пути с риском для жизни, особенно в ночное время.

— Мы обращались администрацию с просьбой сделать нам надземный переход, но говорят очень дорого, но и вариантов не предлагают, — пожаловались жители улицы Элеваторной.

Ранее «Призыв» сообщал, что улицу Элеваторную во Владимире местные называют «отрезанный от города ломоть». Здесь нет ни магазинов, ни почты, ни больниц.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано во Владимире»