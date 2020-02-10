Крупный пожар произошел на мебельной фабрике

Крупный производственный пожар произошел минувшим вечером в городе Радужном. Загорелось неэксплуатируемое здание на территории мебельной фабрики в квартале 17. Сообщение о возгорании поступило в 20.00. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, огнем было охвачено 100 кв. метров. Однако огонь стремительно распространялся. Этому способствовала горючая отделка помещения. К 21.00 пожар был локализован на площади 1600 кв. метров.

Площадь пожара составила 1600 кв. метров.

Пострадавших нет. На месте пожара работали 12 единиц техники и 35 человек личного состава. Причина случившегося устанавливается.

Ранее «Призыв» сообщал, что тело мужчины нашли в сгоревшем заброшенном доме. Пожар произошел в Меленках.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области