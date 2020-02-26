Крупную нарколабораторию прикрыли в Александровском районе

МВД России сообщает о крупномасштабной операции. На территории Александровского района полицейские прикрыли подпольную нарколабораторию и изъяли тонну запрещенных веществ. Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров. Нарколаборатория находилась на цокольном этаже дома. Там было изъято 368 кг наркотического средства. Еще 30 кг наркотика нашли в тайнике в лесу, в одном из гаражей хранилось 197 сорокалитровых канистр, каждая из которых была наполнена наркосодержащей жидкостью. Позже экспертиза показала, что общая масса сухого остатка наркотического средства, находившегося в растворенном виде в канистрах, составила 578 кг.

По имеющейся информации, соучастники с начала 2018-го по сентябрь 2019 года синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. На территории одного из участков сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотическим средством массой 7,6 килограмма.

Спецмероприятия проводились на протяжении пяти месяцев.

В общей сложности сотрудники полиции изъяли около тонны наркотического средства, более 1800 кг прекурсоров, свыше 80 единиц лабораторного оборудования, а также банковские карты, ноутбуки и смартфоны. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков. Задержанных заключили под стражу.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области обнаружены точки продажи запрещенных снюсов.

Ольга Ефремова

Фото: mvdmedia.ru