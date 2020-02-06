Крестьяне села Новое пытались разобрать храм Покрова на Нерли

Давным-давно, в далеком XII веке, князем Андреем Боголюбским в устье реки Нерли был основан Усть-Нерлинский Покровский монастырь. До наших дней обитель не сохранилась. Сегодня от нее осталась лишь церковь Покрова на Нерли (1166 года постройки), парящая над заливным лугом. Это памятник архитектуры включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и известен далеко за пределами нашей страны. А знаете ли вы, что белокаменное чудо могло быть разобрано в XIX веке предприимчивыми крестьянами села Новое, которые задумали перенести храм в свой населенный пункт и даже получили на это разрешение владимирского владыки.

Так бы и случилось, но, по легенде, вмешался божий промысел. Как только один из рабочих взобрался на купол и прикоснулся к кресту, то тут же ослеп. Крестьяне восприняли это как знак свыше и оставили церковь на ее историческом месте. А в своем селе возвели новый каменный храм, освятив его в честь пророка Илии с отдельным престолом Покрова Богородицы.

Как раз в село Новое и приглашает нас настоятель этого храма – священник Александр Широков. Сегодня он выступит в роли экскурсовода, чтобы рассказать вам, дорогие читатели, историю этого старинного села. Смотрите очередной выпуск программы «Точка на карте». И если у вас тоже есть что рассказать, присоединяйтесь к нашему народному проекту.

Справедливости ради отметим, что жители Нового не единственные, кто «покушался» на храм Покрова Богородицы. В 1784 году игумен Боголюбова монастыря просил разрешения разобрать церковь на материал для строительства монастырской колокольни. И этого не произошло только потому, что участники сделки не сошлись в цене подрядных работ. Но есть сведения, что были разобраны другие постройки монастыря, из которых сделали ограду обители в Боголюбово.

Кровельщики, каменщики и хлебопашцы

История местности близ Нового восходит к глубокой древности. C конца XII века землей здесь владел Усть-Нерлинский Покровский монастырь. Неподалеку находится памятник археологии — городище Круглицы, который также датируется XI -XII веком. Есть сведения, что само село составилось предположительно в XVI — начале XVII века из жителей Круглиц и окрестностей. Крестьяне, принадлежавшие Покровскому монастырю, оставили старые места и переселились на новое. Отсюда и название.

В Новом в 1859 году число дворов было 168. Число душ мужского пола — 514. Женского пола — 548.

Главным же достоянием села во все времена были люди, деятельные, предприимчивые и хозяйственные. Здесь жили умелые кровельщики, каменщики, плотники, трудолюбивые хлебопашцы. Кстати, в Новом было две мельницы. Многие мастера брали подряды по всей России, их труд высоко ценился, и они хорошо зарабатывали. Вместе с ними богатело и село, которое отличалось высоким уровнем достатка жителей.

В XIX веке большую часть поселения уничтожил страшный пожар. Это было настоящее бедствие. Отстроиться заново своим односельчанам помогли представители состоятельного рода Егоровых. Они практически полностью профинансировали восстановление жилищ. И сегодня здесь много домов того периода, достаточно богатых для своего времени: с кирпичным низом и деревянным верхом. Егоровых в Новом помнят и чтут: их захоронение находится у стен местного храма, и видно, что за могилой бережно ухаживают.

В советские времена кладбище было разорено, мимо церковной стены, где находится алтарь, гоняли скот, ограду и большую часть захоронений уничтожили, а имена погребенных канули в Лету.

Два деревянных и один каменный

С момента образования села храмов здесь было несколько. Первое упоминание о местной церкви относится к 1626 году. В 1700 году на месте обветшавшей старой была построена другая, тоже деревянная. А уже в конце XVIII века (после неудачной попытки перенесения Покрова на Нерли) было решено строить свой каменный храм. К выбору места отнеслись серьезно, даже приезжал губернский архитектор из Владимира. В итоге заложили храм там, где были предыдущие.

Возводили здание несколько десятилетий: первый престол был освещен в 1831 году, а колокольню закончили лишь к 1859 году. Основное здание построено в характерном для того времени стиле классицизма, колокольня же была создана в стиле эклектики.

Новгородские иконы

Дошла до наших дней одна история. В XIX веке, когда кровельщики и плотники села работали в Великом Новгороде, то на сводах одного из древних храмов они обнаружили старинные иконы. Образы были богато изукрашены, имели серебряные басменные оклады. Мастера пожелали их выкупить у новгородцев. Деньги пожертвовала графиня Орлова, заплатив за иконы 150 рублей. По тем временам это была огромная сумма. Крестьяне привезли дорогую покупку в родное село и передали в храм, где святыни и находились до 1940 года. Именно тогда церковь была закрыта, а впоследствии разорена. А следы новгородских икон затерялись в лихом времени. Наступила самая трагическая страница в истории Свято-Ильинского храма.

Лихолетье и возрождение

В 1940 году храм был передан под базу воздушного- десантного батальона, который некоторое время здесь размещался. В это время был разбит старинный иконостас и царские врата конца XVI — начала XVII века. Затем в церкви устроили зернохранилище. В негодность пришли деревянные полы. Но наибольший ущерб зданию нанесло устройство водонапорной башни, так как были внесены существенные изменения в его конструкцию. В центре холодного храма установили огромную трубу, на которой держались огромный бак с водой и мотор, закрепленный в куполе. Кстати, он и сейчас там. В советское время силами колхоза его не смогли удалить: не было технических возможностей.

Возрождаться Свято-Ильинская церковь стала лишь в 90-е годы прошлого столетия силами т жителей. Сегодняшнее его убранство полностью современное. За исключением одной иконы XIX века работы мстёрских мастеров, которую удалось вернуть после утраты. Символично, что это изображение Покрова Божией Матери — праздника, который во все времена особенно почитали жители Нового.

А что же в соседних селах? Ославское, Порецкое, Васильевское, Воскресенская Слободка. В богатом Суздальском Ополье каменных церквей сохранилось немало. В этих землях было принято строить большие каменные храмы, богатые и архитектурой, и убранством. И эти памятники старины — лучший показатель материального благосостояние местных жителей.

Поверьте, стоит отправиться в путешествие по Суздальскому Ополью, чтобы своими глазами увидеть материальную и духовную культуру этих живописных мест. В этих землях испокон веков было принято строить большие каменные храмы, богатые и архитектурой, и убранством. Такие сохранились в селах Ославское, Порецкое, Вознесенская Слободка. В последнем и вовсе стоит уникальная церковь в стиле «нарышкинского борокко». Правда, состояние ее удручает. Осенью мы побывали в этих местах и сняли отдельную программу.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»