Коронавирус и бедные китайцы: что теряет экономика Владимирской области

Снижение потока туристов из Поднебесной из-за распространения коронавируса не отразится на экономике Владимирской области. Много денег в наш регион туристы из Китая не приносят, зато оставляют после себя горы мусора, заявил врио заместителя губернатора Максим Брусенцов. По словам чиновника, жители КНР к нам приезжают не самые богатые. И тратить деньги на музеи, гостиницы, рестораны и сувениры они не спешат. Поэтому запрет на посещение России групп из Китая проблем не создаст, считает чиновник «Белого дома».

— Что такое были китайские туристы? Это толпа в автобусе со своей лапшой быстрого приготовления в своих же мисках. Никаких денег они нам не оставляли, оставляли только мусор. Только небольшая часть богатых китайцев приезжала, чтобы тратить деньги, — сказал Максим Брусенцов, — Они приехали, погуляли, походили, мусор разбросали и уехали. К сожалению, в экономику региона это много не дает.

Гидами китайских групп в России часто работают сами китайцы.

Представители туристического бизнеса тоже считают, что паниковать, как минимум, рано. Зимой китайские туристы в России гости редкие. Поэтому спад был прогнозируем еще до истории со смертельно опасной болезнью. Если до лета распространение коронавируса удастся взять под контроль, жители Поднебесной снова купят путевки, в том числе, и в нашу страну.

— Китайские туристы едут в Россию с мая по сентябрь. Январь, февраль, март, апрель они не выбирали для путешествия и раньше. Но если история с коронавирусом продлится больше трех месяцев, тогда мы будет говорить о спаде туристического потока, — пояснил «Призыву» вице-президент Ассоциации малых туристских городов России Игорь Кехтер. — Жители КНР любят заселятся в большие отели, маленькие гостиницы они обычно обходят стороной. Поэтому, если в конце весны китайцы не вернутся в наш регион, большие гостиницы ощутят это на себе.

Летом прошлого года сообщалось, что Владимирскую область ежегодно посещают десятки тысяч граждан Поднебесной. С 2016 года туристический поток из КНР в регион вырос в два раза. Предположительно каждый десятый турист на улицах Владимира и Суздаля — это житель Китая.

Отельный вопрос — промышленные производства. Например, в Муроме работает завод, построенные на китайские инвестиции с привлечением специалистов из Поднебесной. По словам Максима Брусенцова, власти региона связались со всеми подобными предприятиями и попросили информировать власти о перемещениях сотрудников из КНР. Все рабочие из Китая на особом учете.

Первые случаи заболевания коронавирусом выявлены уже и в России. Смертельно опасная болезнь добралась до Забайкальского края и Тюменской области. Инфицированы два гражданина Китая. В нашем регионе за контролем над ситуацией создан оперативный штаб. В него вошли представители Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.

Ранее «Призыв» сообщал, что у вернувшегося из Китая жителя Владимира диагностировал бронхит, который развился после перенесенного гриппа. Смертельно опасная инфекция у мужчины не выявлена.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: Reuters