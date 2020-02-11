Контракт на строительство перемычки Чапаева-Сперанского выставили на торги

Кольцевое движение будет организовано на новом участке дороги на Чапаева, Сперанского и Василисина во Владимире. Проектировщики решили, что именно так можно обеспечить безопасное движение в микрорайоне 8-ЮЗ. Контракт на строительство перемычки Чапаева-Сперанского стоимостью 108 миллионов рублей выставлен на торги. К работам приступят уже с 6 апреля. Работы пройдут в два этапа: 1-й этап – реконструкция участка дороги по Чапаева с устройством кольцевого движения, 2-й этап – реконструкция участка дороги по Василисина, от дома № 22-б.

— За основу проектных решений было принято кольцевое пересечение улиц Чапаева и Василисина, устройство которого обусловлено существующим рельефом местности. Перепад высот на данных участках составляет 16 метров. Устройство кольцевого пересечения обеспечивает плавное сопряжение участков автомобильных дорог, — поясняют специалисты городского проектного управления.

Встречные потоки на новой дороге разделит кольцевое пересечение.

Длина участка дороги в ходе первого этапа — 800 метров, второго — всего 284 метра. Проектом предусмотрено переустройство сетей водопровода и самотечной канализации. Согласно смете это будет наиболее затратным мероприятием. Работы по перекладке теплосетей в смету не вошли. Несмотря на то, что ресурсоснабжающие организации на Чапаева уже работали ранее, в новой версии проекта коммуникации опять мешают. В зону строительства попали и деревья.

Перед строительством дороги вырубят 19 кленов, 1 липу, 3 ивы и 3 кустарника.

На Чапаева и Василисина будет организовано движение по четырем полосам. Сюда запустят общественный транспорт. На обеих улицах предусмотрены новые остановки.

Как «Призыв» сообщал ранее, для старта строительства Рпенского проезда потребуется снос 10 жилых домов, а также складов и перенос теплотрассы. Снос гаражей начался еще в прошлом году.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»