Константин Ивлев оценил агротуризм Владимирской области

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев вновь приехал в гости в Суздаль. В «Пушкарской слободе» он устроил гала-ужин в четыре руки с местным шеф-поваром Юрием Ковальчуком. А перед этим дал «Призыву» эксклюзивное интервью. Теперь нам стало известно, почему шеф-повар Константин Ивлев не отмечает День Святого Валентина, какие ингредиенты он считает главными в «любовном блюде» и почему не отслеживает судьбу тех кафе, которые стали героями выпусков его телепрограммы «На ножах».

Константин Ивлев: Мы не стали в сегодняшний день вводить идею Дня Святого Валентина. Я не понимаю этот праздник как русский человек. Поэтому мы с ребятами из ресторана «Лепота» и «Пушкарской слободы» придумали девиз, что мы сегодня празднуем 15 дней до весны. Весна, когда всё раскрывается: чувства, первое «хочу», первое «прости», первое «нельзя». Ну и, соответственно, любовь. При этом еда сегодня мало к любви относится. Потому что в первую очередь мы находимся на исторической земле. Суздаль, Владимирская область — в моем понимании это такие агроместа. Где очень много хороших местных фермерских продуктов.

— Чем же вы порадуете гостей в преддверии весны?

— С шефом ресторана Юрием Ковальчуком мы будем готовить всё-таки сезонные блюда. Сейчас пока ещё зима, и еда будет яркой, брутальной, но эстетической. На комплемент мы будем подавать крестьянское масло с астраханской икрой. Мне друзья из Астрахани привезли икры, и я хотел бы поделиться и ознакомить гостей Суздаля с этой прекрасной икрой. На холодную закуску мы делаем паштет из кролика с жемчужным луком и ароматом трюфеля. На вторую холодную закуску мы делаем перцы гриль, начиненные сырным кремом. Горячее у нас идет стерлядь, томленная в березовом соке. Второе горячее у нас будет тушенка из гуся с булгуром и кремом из грибов. Ну, и на десерт будет ленивый мильфей Ивлева с ягодами. Заключительно мы будем подавать фермерские сыры, которые производятся непосредственно здесь, в Суздале.

— Вы частый гость на Владимирской земле, наверняка уже изучили её гастрономическую карту. Может быть, есть какие-то предпочтения или пожелания. Возможно, нашей еде не хватает какой-то изюминки?

— Да нет, мне весь изюм нравится, особенно «Макдональдс» и всё остальное. Я пошутил (смеется). Что касается владимирской еды, это русская настоящая еда. Начиная от медовухи и заканчивая всем остальным. Я не вправе что-то насаждать. Мне нравится то, что здесь есть. И самое главное, мне нравится повара, которые здесь живут и работают. Потому что это удивительные мастера, которые любят свою родину, любят своё место, как в поговорке: где родился, там и пригодился. Я рад, что во Владимирской области очень мощно двигается агротуризм. А это дает возможность жить и региону, и готовить таких профессиональных кадров, например, Кирилл Синичкин из «Вознесенской слободы», Юрий Ковальчук из «Пушкарской слободы», Александр из ресторана «Улей». Это очень хорошие шеф-повара, которые из местных продуктов делают местный колор. Мы вчера так натрескались в «Улье», испугались, думали, что будем ползти до своих номеров. Ан нет, вышли, и всё хорошо. А всё почему? потому что грамотно приготовленное. И у нас все полюбили грузди. Грузди здесь просто бомбические!

— Давайте вернемся к теме любви. Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями «любовным» рецептом от шефа Ивлева.

— Чем мне ещё не нравится День Святого Валентина, потому что, когда я ещё был поваром, у владельцев и у администрации ресторанов был бзик 14 февраля. Все думали, что надо обязательно готовить афродизиаки. Зачем?! Есть два вида афродизиков. Продукты, которые похожи на возбуждающие истории, а есть и правда богатые. Один из самых мощнейших – это мускатный орех. А рецепт 14 февраля очень прост: должно быть два важных продукта. Это он и она. И важно настроение. Есть такое выражение у поваров: положить на подушку цуккини и накрыть одеялом из грибов. Любовных рецептов нет. Надо просто готовить с любовью!

— Не могу не спросить про вашу программу «На ножах». вы потом как-то отслеживаете судьбу тех кафе, которые преобразились благодаря вашей помощи?

— Нет. К сожалению, в России есть две беды – дураки и дороги. Появилась третья – это фрики. И в нашей программе их достаточно много. И нам это не интересно. Мы вложили деньги, душу, уменья. И потом как этим люди распоряжаются – нас это меньше всего волнует. Потому что мы свою работу выполнили очень хорошо. Но у нас есть статистика. 70% процентов заведений потом почему-то не выживают, а 30%, среди них есть очень хорошие заведения, которые не просто вылезли из этой ямы, живут и радуются. Они приглашают меня. Я с удовольствием приезжаю. Но не все готовы выслушать профессионала. Все себя считают очень умными. И думают, что та или иная концепция им не подходит. Поэтому нам это не интересно, судьбу их дальнейшую не отслеживаем.

— В планах есть включить в программу еще одно кафе Владимирской области?

-В Суздале «бомбить» некого. А вот во Владимире — мы сейчас снимаем шестой сезон — у нас будет экспедиция.

— Вопрос на десерт – куда вы дели ваши суздальские сбережения «ивлики», которые вы чеканили здесь в прошлом году?

— Мы здесь снимали третий сезон «Адской кухни». У нас был эпизод на центральной площади. Половину потырили участники, часть у меня дома хранится, а часть разошлась по суздальским карманам.

— Спасибо большое за интервью!

Справка: Константин Ивлев — российский шеф-повар, ресторатор и телеведущий. Основатель компании IVLEV GROUP, IVLEV CHEF PRODUCTION. Основатель кулинарного направления «Новая Русская Кухня». Автор кулинарных книг: «Моя философия кухни», «Кухня настоящих мужчин», «Россия готовит дома», «Готовим на раз, два, три!», серия книг «Уроки шеф-повара». С июня 2016 года — ведущий шоу «На ножах» (телеканал «Пятница»).С 2017 года — ведущий шоу «Адская кухня» (телеканал «Пятница»).

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»