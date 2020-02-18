Кондукторов в автобусах и троллейбусах сохранят

Валидаторы не заменят ручной труд

Владимирская мэрия решила сохранить кондукторов в общественном транспорте. Хотя изначально при запуске автоматизированной системы оплаты проезда перевозчики говорили о сокращении штата. Это бы существенно снизило расходы транспортных компаний, и не исключено, что позволило бы сбавить темпы роста тарифа на проезд.

Но в администрации завернули идею перевозчиков. Все упирается в размеры остановочных площадок. Они слишком маленькие, чтобы разместить на них 2-3 автобуса одновременно. Ведь пока пассажиры заходят в переднюю дверь одного автобуса, другие уже подъезжают. А им элементарно негде встать.

Как пояснил начальник отдела транспорта Юрий Иванов, длина остановки должна быть до 60 метров, а во Владимире они редко длиннее 20 метров. Для строительства площадок требуются немалые средства из бюджета.

На лишние траты при дефиците казны никто не пойдет.

Не собираются пока отказываться и от наличной системы оплаты проезда, несмотря на то что выдача транспортных карт набирает обороты. Владимирцы оформили более 10 тысяч транспортных карт для разовой оплаты проезда и оплаты проездного. Льготники получили уже 38 тысяч социальных проездных ежемесячных билетов. Еще две тысячи карт находятся в работе.

Юрий Иванов, начальник отдела транспорта и связи администрации города Владимира:

  • Преимущество автоматизированной системы оплаты проезда — увеличение скорости обслуживания. Реже используется мелкая монета. Не надо возить мелочь, сдавать ее.
  • Доступность транспортной карты. Ее можно пополнить в киосках Роспечати. Они есть почти на каждой остановке.
  • Удобный выбор тарифа: либо разовое пополнение, либо покупка проездного билета.

Пассажиров не устраивает только одно — отсутствие личного кабинета для виртуального пополнения карт. Юрий Иванов заверил, что в ближайшее время он заработает. А пока же есть 54 киоска Роспечати. Они стоят на магистральных остановках общественного транспорта.

Как «Призыв» сообщал ранее, пассажирам порой приходится платить дважды за проезд, так как валидаторы дают сбои в работе. А иногда и лукавят кондукторы.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

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Обсуждение 1

  • Ольга Николаевна:
    18.02.2020 в 14:18

    лайфхак как не платить в автобусе за проезд: если недостаточно денег на карте билет все равно выдают, а сообщение о недостатке средств приходит позже

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