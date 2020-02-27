Компанию «Сервизрезерв» признали банкротом

Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил заявление временной администрации о признании банкротом страховой компании «Сервисрезерв». Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на сайт суда. «Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в материалах дела. Основанием для обращения в суд послужил тот факт, что у страховой компании недостаточно средства для выплаты всех обязательных платежей, а также исполнения обязательств перед кредиторами. Также временная администрация компании заподозрила собственников в нанесении ущерба компании. В связи с этим банк России направил информацию в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Лицензию у «Сервисрезерва» отозвали летом 2019 года.

В августе прошлого года Центробанк отозвал три лицензии у компании «Сервисрезерв». Две из них — по добровольному страхованию и одна — по ОСАГО. «Сервисрезерв» работал во Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях.

Ранее «Призыв» сообщал, что, как минимум, треть автомобилистов Владимира были застрахованы по ОСАГО в «Сервисрезерве».

Ольга Ефремова

Фото: elemins.ru