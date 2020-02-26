Комбинат «Тепличный»: что вы о нем знаете?

В начале 70-х годов Советом Министров СССР было принято решение о строительстве во Владимире большого тепличного комбината для круглогодичного производства свежих овощей. 26 февраля 1973 год он был организован. Первые отстроенные гектары уже в 1974 году давали урожай, параллельно с этим продолжалось строительство и других участков. Год от года наращивались объёмы производства и создавалась социальная сфера: были построены два многоквартирных дома и детский сад. Комбинат достойно пережил лихие 90-е и в начале XXI века стал осваивать новые технологии. Давайте с помощью этого теста вспомним 47 лет истории крупнейшего тепличного комбината Владимирской области.

Как называлась гора, которая стала именоваться Огуречной после строительства у ее подножия тепличного комбината? Годова Заячья Красная Правильно! Неправильно! - В пойме какой реки располагается тепличный комбинат Владимира? Рпень Нерль Лыбедь Правильно! Неправильно! - Какая форма организации была первоначально у тепличного комбината? Колхоз Совхоз Фабрика Правильно! Неправильно! - Земли какого совхоза были отданы под тепличный комбинат? Имени 17-го МЮДа «Красное Сущево» «Красносельский» Правильно! Неправильно! - На сколько процентов были перевыполнены тепличным комбинатом плановые показатели через год после запуска? 30% 50% 100% Правильно! Неправильно! - В строительстве какой школы принял большое участие тепличный комбинат? № 10 № 20 № 40 Правильно! Неправильно! - Какой тип собственности выбрал совхоз «Тепличный» в 90-х годах? Открытое акционерное общество Закрытое акционерное общество Государственное унитарное предприятие Правильно! Неправильно! - За что тепличный комбинат в 1995 году получил приз «Факел Бирмингема»? За выживание в сложных экономических условиях За выращивание экологически чистой продукции За социальную поддержку жителей города Правильно! Неправильно! - В каком году на территории комбината открылся Садовый центр, где на 960 кв. м представлен весь ассортимент продукции и свыше 7 тыс. наименований товаров для дома и дачи? 2011 2013 2015 Правильно! Неправильно! - Что за новое растение, изображенное на фото, только что появилось в ассортименте Садового центра «Тепличный»? Роза Лютик Бегония Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Комбинат «Тепличный»: что вы о нем знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook