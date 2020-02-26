Комбинат «Тепличный»: что вы о нем знаете?

47 лет назад началось производство овощей круглый год

В начале 70-х годов Советом Министров СССР было принято решение о строительстве во Владимире большого тепличного комбината для круглогодичного производства свежих овощей.  26 февраля 1973 год он был организован. Первые отстроенные гектары уже в 1974 году давали урожай, параллельно с этим продолжалось строительство и других участков. Год от года наращивались объёмы производства и создавалась социальная сфера: были построены два многоквартирных дома и детский сад. Комбинат достойно пережил лихие 90-е и в начале XXI века стал осваивать новые технологии. Давайте с помощью этого теста вспомним 47 лет истории крупнейшего тепличного комбината Владимирской области.

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