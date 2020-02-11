Количество абортов за пять лет сократилось на треть

Жительницы Владимирской области все чаще отказываются от прерывания беременности. Если в 2015 году в регионе был зарегистрирован 7081 аборт, то в 2019-м – 4656. Таким образом, число абортов за последние пять лет уменьшилось на 34,2%. Медики уверены, что к такой положительной тенденции привела психологическая работа с беременными и деятельность, направленная на повышение уровня осведомленности женщин о средствах контрацепции и вреде абортов.

– Психологическое консультирование проводится во всех учреждениях Владимирской области, оказывающих медицинскую помощь по профилю «акушерство-гинекология». Психологическая помощь беременным – один из эффективных инструментов решения демографической проблемы, – уверена главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Владимирской области Надежда Туманова.

За год психологам удалось сохранить 256 беременностей.

В прошлом году благодаря профессиональной психологической помощи 256 владимирских женщин приняли самостоятельное решение продлить беременность, а затем родить и воспитать ребенка. Для сравнения, в 2016 году психологам удалось сохранить 42 беременности.

Ранее «Призыв» рассказывал, как и когда можно получить пособия на первого и второго ребенка.

Ольга Ефремова

Фото: fitexpert.biz