Кого зачали в Спортивном переулке

Спортивный переулок идет перпендикулярно Большой Нижегородской до улицы Герцена. До революции он назывался Зачатьевским по имени располагавшейся поблизости давно снесенной церкви Зачатия праведных Анны и Иоакима, родителей Богородицы. В глубокой древности здесь был монастырь того же названия. А на месте существующего стадиона находилась часть Зачатьевского вала XII века. Со временем его срыли, обеспечив выход к проезжей дороге из города в сторону Боголюбова, а северную часть использовали под сады и огороды.

По списку домов и улиц Владимира за 1899 год в Зачатьевском переулке стояло всего 8 домов, по четыре на каждой стороне. После революции, в 1927-м, он был назван Лыбедским. В середине 20-х на месте частного огорода в конце переулка оборудовали футбольное поле. Это было первое спортивное сооружение, построенное при Советской власти во Владимире. Сюда и зачастили на тренировки местные спортсмены. Поэтому 27 февраля 1935 года горисполком принял постановление о переименовании Лыбедского (бывшего Зачатьевского) переулка в Спортивный. Сейчас здесь располагаются только три строения, зато в каждом из них куется спортивная слава нашего города и страны. Кажется символичным, что именно в бывшем Зачатьевском переулке рождаются новые чемпионы.

Нетленное имя

Зачатиевская церковь, давшая имя нескольким городским объектам, находилась в крайней восточной части древнего «ветчаного города», близ реки Лыбеди, у каменного моста через неё. Рядом с монастырем располагались древние Зачатиевские ворота, через которые шла стратегически важная дорога из Владимира в Суздаль.

В делах патриаршего казенного приказа от 1630 года сохранилась опись земли, принадлежавшей Зачатиевской церкви. Из старинного документа можно узнать, что церковь во имя Зачатия Иоакима и Анны, родителей Богородицы, существовала во Владимире «изстари», но в XVII веке «запустела», вероятно, в период «литовского разорения».

27 мая 1759 года архиепископ Антоний выдал храмозданную грамоту на построение в городе Владимире «вместо ветхой деревянной во имя Зачатия Пресвятыя Богородицы вновь деревянной же и во имя того же храма церкви». В августе 1761 года новоустроенная церковь была освящена, но просуществовала недолго. Стояла она в глухом и пустынном месте, и приходских дворов у нее не было. Вскоре Зачатиевская церковь стала приходить в упадок и потребовала капитального ремонта. Поэтому в 1778 году она была приписана к семинарской Богородицкой церкви.

Оставленная, по сути, без хозяйского присмотра, Зачатиевская церковь все более ветшала и разрушалась.

Началось даже хищение принадлежащих ей священных предметов. Поэтому в 1806 году руководство семинарии порешило разобрать ее, ветхий материал употребить на отопление Богородицкой церкви, «а прочий, сколько окажется, на отделку нового каменного семинарского флигеля». По уничтожении Зачатиевской церкви часть ее икон и богослужебных принадлежностей была употреблена для устройства в семинарской Богородицкой церкви нового придела в честь Зачатия Богородицы.

Сокровища уничтоженного вала

Когда-то через Зачатьевский переулок, вдоль поймы реки Лыбедь и улицы Большой Нижегородской, проходил Зачатьевский оборонительный вал древнего Владимира. Большая его часть была снесена в 1960-х годах, вероятно, ради стадиона «Лыбедь» (тогда «Строитель», до этого — «Локомотив»). Остатки вала, примыкающие к площади Фрунзе, застроены в последние годы.

Зачатьевский вал, куда менее «раскрученный», чем Козлов, дал археологам уникальный материал, который помог скорректировать версию Николая Воронина.

Знаменитый историк полагал, что Зачатьевский вал был насыпан во второй половине XII в. еще при Андрее Боголюбском, но раскопки в 2006-2007 годах показали другое. До XIII века владимирцам в этом месте вполне хватало для обороны высокого берега Лыбеди. И вдруг прямо по застроенным улицам Ветчаного города, восточной части древнего Владимира, они поспешно прокладывают насыпной вал, укрепляя его подошву, вторично использованными бревнами, досками и слоем щепок.

Дендрохронологический анализ бревен показал, что срублены они были в 1206 — 1216 годах. Большое количество лесных орехов в слое щепы говорит о том, что вал возводился осенью. Такое срочное строительство укреплений могло быть только перед внезапно нависшей военной угрозой. И это было только татаро-монгольское нашествие 1237 года. Как раз той осенью рязанский князь Юрий Ингварович обращался к владимирскому князю Юрию Всеволодовичу за помощью против татар, но владимирский князь решил обороняться самостоятельно. Что из этого получилось, владимирцы знают. Разгром города татаро-монголами в феврале 1238 года надолго задержал развитие его экономики и культуры.

Из других удивительных открытий, которые дали раскопки остатков Зачатьевского вала, — так называемая текстильная керамика поздняковской культуры бронзового века, распространенной с середины II тысячелетия до начала I тысячелетия до нашей эры в бассейнах рек Оки и Клязьмы, а также фрагмент лепного горшка чуть более поздней дьяковской культуры железного века. Похоже, на берегу Лыбеди были поселения задолго до прихода славян.

Слой глины, которым древние владимирцы укрепили вал, позволил сохраниться деревянным, кожаным и другим предметам из органических материалов, как нигде больше во Владимире. У нас тут не Великий Новгород, всё быстро гниет. А под Зачатьевским валом многое сохранилось. Найдено 70 экземпляров обуви. В основном это туфли и поршни для взрослых и детей. Интерес представляет и кожаная скоморошья маска‑личина. Также в слое щепы найдены инструменты, которые могли использоваться при строительстве городских укреплений: пилы, сверла, чекмари для забивания кольев, веревки, детали ведер и деревянные лопаты.

Чемпионы в женском училище

Дом № 2 в Спортивном переулке – единственное дореволюционное строение, сохранившееся здесь до сих пор. Двухэтажное здание из красного кирпича под железной кровлей построили по проекту городского архитектора Сергея Жарова в 1914 году специально для начального приходского женского училища имени поэта Жуковского. После Февральской революции здесь разместился временный приемный пункт для политических заключенных Владимирской каторжной тюрьмы. Освобождали их партиями по нескольку десятков человек. Построившись в колонну, бывшие политические узники шли от тюрьмы по Нижегородской улице к Зачатьевскому переулку. В здании начального женского училища им оказывалась медицинская помощь, для них оформлялись нужные документы и железнодорожные билеты.

Потом в этом здании размещалась мужская школа № 4. В 1940 году здесь открыли первое во Владимире ремесленное училище, которое с 1945 года стало готовить кадры для Владимирского тракторного завода. А с 1969-го и по настоящее время в здании помещается детско-юношеская школа по спортивной гимнастике, которая известна не только в нашей стране, но и за рубежом. В ее стенах заслуженным тренером СССР Николаем Толкачевым был воспитан чемпион XX, XXI, XXII летних Олимпийских игр, абсолютный чемпион XXI Олимпиады в Монреале, абсолютный чемпион Европы, обладатель Кубка мира, многократный победитель первенств Советского Союза по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Николай Андрианов.

Владимирскую спортивную школу называют теперь специализированной гимнастической школой олимпийского резерва. Кроме Николая Андрианова, школа вырастила многих известных гимнастов, мастеров спорта международного класса: Юрия Королева, Владимира Артемова, Юрия Рязанова, Николая Куксенкова. И у каждого из них навсегда осталась в памяти школа с ее многочисленными пристройками, длинными коридорами и переходами, лестницами с крутыми ступенями, с ее спортивными залами — нижними и верхними, большими и малыми. В 1973 году к старинному зданию было пристроено помещение 36 х 18 метров, который в настоящее время называется «залом Андрианова».

С 1969 года и по сей день в доме № 2 размещается спортивная школа по художественной гимнастике. Именно здесь заслуженный тренер РСФСР Любовь Ткачева воспитала члена сборной СССР по художественной гимнастике, чемпионку мира в групповых упражнениях 1979 года Светлану Гусеву. А на следующий год с чемпионата Европы гимнастка привезла серебряную медаль.

Новое здание, новые достижения

В марте 1984 года детско-юношеская гимнастическая школа получила еще одно здание. Оно стоит в том же самом Спортивном переулке, напротив дома № 2. Величественное здание облицовано белым камнем. Его площадь — 3 790 квадратных метров. В школе — три зала, в том числе для занятий хореографией. Имеются раздевалки, душевые, административные помещения. Ежегодно на двух отделениях спортивной и художественной гимнастики занимаются около 1000 человек.

За время своего существования школа добилась высоких спортивных результатов, ее учениками завоевано 20 олимпийский наград, из которых 11 золотых. Было подготовлено 4 заслуженных мастера спорта, 17 мастеров спорта международного класса, более 200 мастеров спорта. 11 сотрудников школы за подготовку спортсменов высокого класса удостоены почетных званий «Заслуженный тренер СССР» и «Заслуженный тренер РСФСР».

В 1991 году по ходатайству коллектива школа стала носить имя Николая Толкачева, заслуженного тренера СССР, который воспитал не только выдающегося гимнаста Николая Андрианова, но и создал высшую школу гимнастики, известную на весь мир. Об этом выдающемся человеке напоминает мемориальная доска на здании школы. А с 2002-го до 2011 года директором специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева был его самый прославленный воспитанник Николай Андрианов.

Самый первый

Стадион в Лыбедском (бывшем Зачатьевском) переулке был открыт 2 августа 1925 года усилиями профсоюза железнодорожников, потому он стал называться «Локомотивом». В футбол во Владимире играли и до этого, но на приспособленных пустырях и полянах. Инициатором строительства первого в городе стадиона считается спортивный активист той поры Борис Взоров — футболист еще с дореволюционных лет, лыжник, легкоатлет. Другие спортсмены тоже участвовали в строительстве стадиона. Уже в 20-е годы здесь появилось футбольное поле, беговые дорожки, раздевалки и скамейки на 2 тысячи болельщиков.

Стадион сразу стал местом проведения городских спортивных праздников типа Дня физкультурника. Проходило множество соревнований. Царил футбол, но зимой те же футболисты играли в хоккей с мячом, а позже с шайбой. В 1927 году на стадионе «Локомотив» состоялась первая международная встреча по футболу между сборными Владимирской губернии и гостями из Германии. Немцы выиграли — 4:1. В 1949 году легендарный спортивный радиокомментатор Вадим Синявский провел с «Локомотива» первую во Владимире радиотрансляцию футбольного матча.

В 40-е годы конькобежным спортом на «Локомотиве» начал заниматься Дмитрий Сакуненко, ставший в 1955 году рекордсменом мира, а в 1956 году — первым владимирцем — участником зимних Олимпийских игр в Италии. На ледяных дорожках стадиона достиг первых успехов призер первенства мира по конькам 1958 года Владимир Шилыковский. На этом стадионе играла и главная футбольная команда области — с 40-х годов «Динамо», позже «Торпедо».

Смена названий и хозяев стадиона отражает периоды в развитии городской экономики. При Сталине настоящей рабочей элитой были железнодорожники с их «Локомотивом». При Хрущеве пошло массовое жилищное строительство, а следовательно, усилился владимирский строительный трест и его профсоюз. И стадион «Локомотив» стал «Строителем». Крах СССР и вхождение в рыночную экономику обрушили строительный трест. Стадион отошел к городу и стал муниципальным. В начале 90-х годов стадион был назван «Лыбедью» в честь реки, у которой расположен.

Хотя массовость физкультуры 30-50-х годов осталась в прошлом, за постсоветские годы стадион развивался, особенно в последнее десятилетие. Стадион вмещает до 7 тысяч зрителей, имеет футбольное поле с естественным травяным покрытием, которое зимой превращается в каток; 4 беговые дорожки, два сектора с искусственным покрытием, две прыжковые ямы. В спортивном комплексе в подтрибунных помещениях появились «качалка», фитнес-центр, залы кардиотренажеров и аэробики, тенниса, бильярда и единоборств, 20-метровый бассейн, сауна.

Татьяна Лысова

Фото «Призыва»