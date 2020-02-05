Китайского студента госпитализировали в инфекционную больницу

Китайского студента из ВлГУ госпитализировали в инфекционное отделение шестой больницы города Владимира. Сейчас медики ждут результатов анализа. Пациент находится под постоянным наблюдением. Молодой человек учится на 4-м курсе. Он вернулся из Шанхая, где провел зимние каникулы, 2 февраля. Прошел процедуры осмотра в самолете, потом в аэропорту Шереметьево. И после этого приехал во Владимир, в своё студенческое общежитие. Симптомов коронавируса у него не было обнаружено. Но, переговорив с медиками, руководство образовательного учреждения решило на время изолировать студента.

– Мы предполагали, что, пройдя все кордоны, у него был предварительный диагноз «здоров». Никаких симптомов не было, температура не повышалась. Мы связались с Роспотребнадзором. Там нам сказали, что необходимо обеспечить ему изоляцию и ждать прихода врача, – рассказала «Призыву» Любовь Наумова, начальник управления международной деятельности ВлГУ. — Мы сообщили медикам, что студент находится в общежитии. Вчера, осмотрев китайского студента, врач сказал, что он в порядке. Никаких симптомов вирусных заболеваний не выявлено. Но мы переживали, что в общежитии полную изоляцию мы не сможем ему обеспечить, даже если он находится в отдельном блоке. Ему ведь надо питаться, гигиенические мероприятия проводить. И по нашему настоянию он был помещен в инфекционное отделение 6-й городской больницы в Юрьевце.

Результаты анализов будут готовы сегодня-завтра.

Сейчас на связи с руководством лечебницы находится ректор ВлГУ. У студента уже взяли все необходимые анализы. Их результаты станут известны сегодня-завтра. Молодой человек чувствует себя по-прежнему хорошо. Никаких симптомов коронавируса не проявляет.

— Настроение у него хорошее. Мы с ним переписываемся постоянно. Ждем результатов анализа. Надеемся на хорошее, — говорит Любовь Наумова.

К слову, на каникулы домой в Китай из Владимира выехали трое студентов, но вернулся лишь один. Остальные находятся в Китае, им продлили каникулы до марта. Студенты сдали билеты. Сейчас они обучаются в ВлГУ дистанционно. По словам педагогов, вынужденные прогулы не скажутся на их учебе.

Ранее «Призыв» сообщал, что цены на медицинские маски в аптеках Владимира подскочили в несколько раз.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото ВлГУ