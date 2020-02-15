Китайские студенты ВлГУ записали видеообращение о коронавирусе

Китайские студенты, проходящие обучение во Владимирском государственном университете, записали видеообращение в поддержку жителей своей страны. В КНР сейчас борются с коронавирусом. Болезнь уже унесла жизни больше полутора тысяч граждан Поднебесной. Простые слова о том, что смертельный вирус будет побежден, стали главными в коротком ролике из России. Видео разместили в Интернете. Посмотреть его можно как с китайскими, так и с русскими субтитрами.

— Идея снять видео родилась, когда наши партнеры из Хэйлунцзянского научно-технического университета в Харбине попросили записать для студентов и преподавателей воодушевляющее видео. В управлении международной деятельности, на кафедре русского языка откликнулись с большой радостью. И приняли решение записать обращение ко всем нашим вузам-партнерам из КНР, ко всему китайскому народу. Идею поддержал и ректор вуза Анзор Саралидзе, — рассказал «Призыву» начальник отдела по связям с общественностью ВлГУ Наталья Шапшай.

Слова поддержки народу Поднебесной стали главными в видеообращении.

В ролике снялись студенты и преподаватели ВлГУ. У многих плакаты со словами поддержки. Первым на кадрах появился ректор опорного университета Владимирской области. Анзор Саралидзе пожелал гражданам Поднебесной пожелал здоровья и благополучия. Студенты на русском и китайском языках несколько раз повторяли «Китай, покори эпидемию» и «Китай, вперед!». Студенты отметили, что они верят в весеннее цветение, вместе с которым они ждут спокойствия для своей Родины.

— Дорогая Родина, выздоравливай. Ждем, когда мы все в Ухане будем восхищаться сакурой, — отметили учащиеся ВлГУ.

На данный момент обучение в ВлГУ проходят 32 студента из КНР. Трое на новогодние каникулы отправлялись на родину. Из них во Владимир на данный момент вернулся один человек. В целях профилактики у него взяли анализ на коронавирус и даже отправили на карантин в инфекционное отделение. К счастью, опасная болезнь у него не была диагностирована. Когда во Владимир вернутся еще двое студентов, пока не известно. Им продлили каникулы.

Ранее «Призыв» сообщал, что митрополит Тихон готов отслужить молебен от коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото и видео ВлГУ