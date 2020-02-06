Какой бармен не мечтает стать хозяином заведения

Сегодня во всем мире знатоки коктейлей отмечают свой профессиональный праздник – День бармена. Как приходят в эту профессию, трудно ли быть барменом, сколько рецептов коктейлей должен знать профессионал, рассказывают бармен гриль-бара «Угли» Карина Кузнецова и старший бармен караоке-бара «Поющий лосось» Денис Туркин.

Бармен как художник

6 февраля католическая церковь много столетий подряд отмечает день памяти Святого Аманда. Он был монахом и миссионером, покровителем виноделов и пивоваров. Наши современники решили не заморачиваться и объявили этот день профессиональным праздником барменов. В России его отмечают с 2009 года. Владимир к торжествам присоединился четыре года назад.

Сегодня 15 команд, бармены из Владимира, Иваново и Москвы, будут состязаться в конкурсе «Бартендер-2020» (18+).

Кстати, считается, что профессия бармен появилась в середине XIX века в США. Но напитки смешивали по всему свету задолго до этого. А многие коктейли были изобретены случайно. Например, коктейль «Ржавый гвоздь» придумал англичанин, который попал в шотландский бар. Он попросил виски, ликер и соломинку, чтобы самому смешать ингредиенты. Бармен-шотландец, который на дух не переносил англичан, посоветовал для этого использовать ржавый гвоздь, торчавший в стойке бара. Англичанин так и поступил. Его имени сегодня никто не помнит, а коктейль остался.

Сегодня профессия бармена объединила самых разных людей. Они ловко играют бутылками, бокалами и разноцветными жидкостями, держат в голове десятки рецептов. Знают иностранный язык, неплохие психологи и душа компании, ведь и от них зависит атмосфера праздника и веселья. Иногда бармены сравнивают себя с художниками. Только работают они не с красками и холстом, а со вкусом и эстетикой. Но почти каждый мечтает если не изобрести коктейль, так открыть свой бар. Мы задали несколько вопросов тем, кто сейчас в профессии.

Как стать барменом?

И Денис, и Карина – бармены-самоучки. И это наиболее распространенный путь в эту профессию для многих, в том числе и для тех, кто добился больших успехов, показал себя на международных конкурсах. Ребята не заканчивали специальных курсов, учебных заведений. Кстати, во Владимире на бармена учат во Владимирском экономико-технологическом колледже, а в крупных городах, кроме учебных заведений, есть разные курсы.

Карина Кузнецова сначала работала официантом. Но потом девушке захотелось роста, чего-то большего. Сначала она наблюдала, потом помогала делать заготовки, набиралась опыта у коллег. И так стала барменом, работает на этой должности полтора года. Родители выбор девушки поддержали.

Карина считает, что образование – это хорошо, но главное, чтобы человеку нравилось работать, а опыт постепенно придет:

— В век Интернета много видео можно смотреть, информации почерпнуть из блогов именитых барменов. Я бармен-классик, готовлю коктейли. А флэйринг (стиль свободного смешивания коктейлей с элементами жонглирования. — Прим. ред.) – это не моё. Когда захожу в другой бар, всегда смотрю, как коктейль украшен, какая подача, вкус, запоминаю всякие фишки, нюансы.

Денис Туркин в профессии уже 4,5 года. Родители выбор Дениса уважают, тем более его отец когда-то также работал барменом. Денис научился всему сам, плюс некоторым приемам флэйринга. Он также постоянно что-то изучает, смотрит, читает, в общем, не стоит на месте. Недавно Денис был на учебе в Санкт-Петербурге, в Москву в разные заведения ездил набираться опыта у барменов более высокого класса.

— Руководство наше заинтересовано в росте сотрудников, поэтому часто отправляет нас на учебу. Мы привозим что-то новое, экспериментируем, внедряем. В каждом заведении своя карта коктейлей: там и классика, и фирменные коктейли. И в голове держишь рецептов 100, как минимум, а еще условия хранения продуктов, технику приготовления и еще много всего, расслабляться некогда.

Много ли женщин за барной стойкой

За рубежом девушки-бармены встречаются довольно часто, в России их намного меньше, но тренд набирает обороты. Денис Туркин одобряет, когда прекрасный пол проявляет инициативу, учится и строит карьеру в барном деле. В барах мегаполисов он не раз сидел за стойкой, где коктейли делали девушки. И у них отлично получалось!

А еще, по мнению юноши, бармен — профессия молодых, лет до 27, наверное. Причина – зарплата.

— У нас в городе бармен с опытом получает до 30 000 — 35 000 руб. На Западе это другие деньги. И пожилой бармен за стойкой – совсем не редкость. В России ты двигаешься дальше, растешь и меняешь работу или открываешь свое дело. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, а бармен – открыть свой бар. Мне 23, надеюсь, все успею, все получится.

Карина считает, что в этой профессии не должно быть гендерных различий. Но пока девушек-барменов не так много. Ведь бармен – это не только работа с коктейлями, но и тяжелые кеги, подносы посуды. Весь день на ногах, это непросто. Карина поддерживает Дениса:

— Да, это профессия молодых, мне кажется, лет до 30. Мне 22 года, так что время для дальнейшего роста есть.

Кто из клиентов любит поговорить

Карина Кузнецова раньше работала в обычном баре, только год назад он стал контактным, когда гости могут подойти, посидеть, поговорить, сделать заказ. Карина всегда готова поддержать разговор:

— Девчонки предпочитают с подружками секретничать. А мужчины, да, любят поговорить на разные темы. Узнаю много нового, плюс общение скрашивает монотонные будни.

У Дениса Туркина также собеседники – мужчины, а темы разнообразные. Денис уверен, что двое мужчин всегда найдут, о чем поговорить.

Рецепты напитков от владимирских барменов

Рецепт лимонада от Дениса Туркина

Ингредиенты: сироп земляники, пюре манго, сок лимона. Все смешать, добавить содовую (газировку). Получается кисло-сладкий лимонад.

Рецепт безалкогольного «Мохито» от Карины Кузнецовой

Ингредиенты: лед, мята, долька лайма, сахарный сироп или 1 ч. л. тростникового сахара, спрайт. Все смешать, лайм обязательно помять.

Елена Середина

Заглавное фото предоставлено организаторами конкурса «Бартендер»