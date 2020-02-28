Какие дорогостоящие прививки станут бесплатными

Февраль и март – оптимальное время для того, чтобы сделать прививки от клещевого энцефалита. Клещи просыпаются уже при температуре от плюс 1-3 градусов. К сожалению, подобная вакцинация пока не входит в национальный календарь прививок, но с этого года он расширится. Какие же прививки добавятся в бесплатный список, какие препараты исчезли с рынка, что появилось вместо них? А еще с педиатром клиники «Палитра» Ириной Моржановой мы обсудили, какие прививки нужно сделать, если вы собрались на отдых в Африку или ОАЭ. Читайте, информация важная и полезная.

Прививочные новости

Скажем сразу, чтобы не томить. Ожидается, что национальный календарь прививок в России будет расширен в 2020 году на две вакцины: от ветряной оспы (сейчас в стране доступна только одна американская вакцина «Варилрикс») и от менингококковой инфекции («Менактра»). Рассматривается также вопрос о бесплатной вакцинации с 2020 года против ротавирусной инфекции («Рототек», вводится капельно, трехразово грудным детям до 8 месяцев).

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев отмечает, что Россия отстает от европейского прививочного календаря на 4-5 позиций. Это, по его словам, «очень существенно». Румянцев также выступает за то, чтобы включить в российский прививочный календарь вакцинацию от гепатита А.

Ирина Моржанова считает, что с вакцинами в городе ситуация налаживается:

— В поликлиниках Владимира по полису ОМС вместо всем привычной российской «АКДС» часто предлагают импортные вакцины «Пентаксин», «Инфанрикс Гекса», которые раньше можно было сделать только платно. Появляется и вакцина «Варилрикс» от ветряной оспы.

Обратите внимание, что вакцина «Приорикс (против кори, краснухи, паротита) снята с производства. Вместо нее появилась комбинированная вакцина «ММР» (производство США).

Клещи кусают даже в городе

Лет 10-20 назад об энцефалитных клещах мы мало что слышали, они были экзотикой для Владимирской области. Люди знали, что такие клещи обитают где-то в Сибири, на Дальнем Востоке. Но в последние годы эта напасть, как пожар в лесу, распространилась по всей России. Хозяева собак жалуются: противоклещевые ошейники и спреи не срабатывают, мало помогают уберечься от клещей и репелленты для человека.

Клещи активны с апреля по октябрь, при теплой погоде могут проснуться даже в марте. Но уже было несколько сообщений об укушенных клещами собаках в Подмосковье и Рязани в середине февраля.

Клещ проходит три стадии развития: личинка, нимфа, взрослая особь. Охотится клещ во всех трех стадиях, но присасывается обычно взрослая особь. Нет, они не прыгают на жертву с деревьев и кустов, а залезают на травинку и ждут. Перебравшись на донора, клещи ползут вверх и пытаются найти укромное место. До момента присасывания проходит около 30 минут. Это та фора, которая дается человеку, чтобы снять клеща. То есть на природе осматривайте себя и детей почаще, не пренебрегайте защитной одеждой.

Нет, не каждый клещ энцефалитный. Но если к вам или ребенку присосался клещ, необходимо сдать его на анализ: обязательно несите его в лабораторию на проверку. В прошлом году цена вопроса была 288 руб.

Во Владимире клещей принимают в Центре гигиены и эпидемиологии на Токарева, 5.

Симптомы клещевого вирусного энцефалита появляются в среднем через одну-две недели после укуса:

резко повышается температура,

возникают головная боль, тошнота, боли в мышцах,

при тяжелых формах могут развиться судороги и параличи.

Клещевой вирусный энцефалит — очень серьезное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может приводить к инвалидности и смерти.

Прививайте себя и детей

Самое эффективное средство защиты от клещевого энцефалита – вакцинация. Да, ни одна прививка на 100% не сможет уберечь от заболевания, но если человек заболеет, то получит меньше побочных эффектов, сама болезнь будет легче проходить.

Прививка особенно показана детям, так как они в силу возрастных особенностей подвержены более тяжёлому течению заболевания. Вакцинация от энцефалита рекомендована детям с 1 года.

А для ребят, которые отправляются, например, на отдых в детские лагеря Крыма, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует делать прививку от клещевого энцефалита в обязательном порядке. В России зарегистрировано несколько специальных вакцин. Самыми распространенными средствами на сегодняшний день являются:

российские вакцины «ЭнцеВир» (вакцина клещевого энцефалита культуральная), «Клещ-Э-Вак»;

австрийская вакцина «ФСМЕ-Иммун Инжект/Джуниор» (FSME-Immun Inject);

«Энцепур» взрослый и детский (производство Германия).

К сожалению, с импортными вакцинами сейчас перебои. Пока в доступе «ЭнцеВир» (можно детям с 3 лет) и «Клещ-Э-Вак» (разрешена детям с года). Эффективны вакцины будут в том случае, если сделать прививку не менее чем за месяц (минимум за 2 недели) до начала активных встреч с природой. У организма должен сформироваться иммунитет.

Кстати, сдав кровь на антителе IgG к клещевому энцефалиту, вы можете определить, возник иммунитет или нет. При титрах 1:200 — 1:400 принято считать, что у пациента создан минимальный уровень специфических антител. При титрах 1:100 или отрицательном результате считается, что иммунитет к клещевому энцефалиту отсутствует.

После первой инъекции выжидают от 5 до 7 месяцев (в зависимости от вида вакцины и выбранной схемы вакцинации). Далее ставится вторая прививка. И только через 12 месяцев проводится третья. Только после проведения всех трёх прививок вакцинация считается завершённой. Ревакцинации (повторные прививки) проводятся каждые три года.

Если предстоит поездка в эндемичные районы, то схема вакцинации упрощается: ставится прививка, через месяц еще одна, третья также через год.

Если укусил энцефалитный клещ, возможна экстренная форма вакцинации (в первые 4 дня), потом препарат вводить нельзя, иначе он может усугубить течение болезни.

Бесплатно колют вакцины только в регионах, признанных эндемичными по клещевому энцефалиту. Наша область в этот список не входит, прививку придется делать за свой счет. И владимирцы уже прививаются.

— Радует, что население более ответственно стало подходить к вакцинации, — рассказывает Ирина Моржанова. — В прошлые выходные уже пришла семья: мама, папа и двое детей. Они живут в частном доме, на природе. И всей семьей сделали прививки.

Родители часто спрашивают меня: а какие последствия у прививок против энцефалита? А вдруг аллергия, температура? Во-первых, любую прививку надо делать здоровому ребенку, поэтому накануне вакцинации нужен осмотр педиатра.

Во-вторых, в нашем городе врачи работают в основном с вакциной «Клещ-Э-Вак» (она сделана на курином эмбрионе). Если у ребенка аллергия на яйца, учитывайте это: необходима дополнительная консультация с аллергологом-иммунологом. «Клещ-Э-Вак» мало реактогенен (постпрививочные реакции наблюдаются крайне редко).

Совсем скоро весна, тепло, дети много гуляют в детском саду, самостоятельно после школы. Клещи теперь комфортно чувствуют себя в городе. В прошлом году на владимирских форумах обсуждали, что энцефалитные клещи кусали взрослых, детей и собак на Нижней Дуброве, Лакина, в Добром. Вакцинация защитит вас и вашего ребенка от энцефалита.

Стоимость вакцинации (препаратом «Клещ-Э-Вак») от клещевого энцефалита варьируется в клиниках Владимира от 1 100 до 1 300 руб.

Менингит: быстр и опасен

Еще одна не менее важная тема, вокруг которой всегда много споров, – это вакцинация от менингококковой инфекции (менингита). Делать или нет? Помните, в детстве нам говорили: «Будешь ходить зимой без шапки, заболеешь менингитом!» Вопреки детской страшилке заболеть менингитом, разгуливая без шапки, нельзя. Чтобы подхватить эту инфекцию, нужен контакт с микрооганизмом, то есть с заболевшим человеком.

Менингококковая инфекция коварна своим стремительным развитием, она похожа на простуду или грипп, но буквально за сутки поражает головной и спинной мозг. Летальный исход возможен в 40%. Фонд исследования менингита Великобритании сообщает, что примерно 1 из 10 случаев заболевания менингитом является фатальным, а каждый третий, переживший болезнь, сталкивается с долгосрочными последствиями: ампутация конечностей, глухота, эпилепсия, снижение интеллекта.

Менингококковая инфекция распространена по всему миру, но самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Африке и ОАЭ. Если вы собрались в отпуск в эти страны, прививка нужна в обязательном порядке.

В Европе и США прививку от менингококковой инфекции делают давно и всем. И без этой прививки, а также без прививки от ветряной оспы (о ней мы писали здесь), не попасть в международные лагеря и на обучение в школу по обмену.

В национальный календарь прививок в нашей стране вакцинация от менингита пока не включена, но Минздрав обещает. В некоторых регионах России прививку можно получить бесплатно, увы, не во Владимирской области.

На форумах люди делятся лайфхаком: вакцины привозят в местные поликлиники для вакцинации призывников, которые нередко отказываются от нее. Родители призывников, держите своих сыновей на контроле, отказ чреват последствиями не только для здоровья, но и жизни. В итоге более здравомыслящие товарищи становятся обладателями дорогостоящей вакцины и делают прививку.

У менингококка много серотипов (подвидов) – более 10, универсальной вакцины от них нет. Наиболее опасными считаются эпидемические серогруппы: A, B, C, W-135 и Y. Вакцина от серотипа появилась недавно, в нашей стране ее пока нет, она еще не сертифицирована.

В России есть 4 вакцины от менингококковой инфекции:

«Менактра» (менингококковая полисахаридная, 4 серогруппы А, С, Y и W-135, производство США);

«Менинго» (2 серогруппы А+С, производство Франции);

«Менцевакс» (4 серогруппы A, C,W-135, Y, производство Бельгии);

вакцина менингококковая (1 серогруппа А и 2 серогруппы А+С, производство России).

Самая доступная и распространенная в нашей стране вакцина – «Менактра». Ее плюс в том, что у нее 4 серогруппы – более широкий спектр действия. Она показана людям от 9 месяцев до 55 лет. Иммунная защита может наблюдаться через 7-10 дней после вакцинации. У детей в возрасте от 9 до 23 месяцев курс вакцинации «Менактрой» состоит из 2 инъекций с интервалом не менее 3 месяцев. У лиц в возрасте от 2 до 55 лет вакцинация проводится однократно.

Единственный минус «Менактры» – цена. Из-за высокой стоимости вакцины родители часто ждут 2 лет у ребенка, чтобы единоразово ввести вакцину. Но самая высокая смертность от менингококка как раз у детей до 2 лет.

Стоимость вакцинации от менингита (препаратом «Менактра» ) в платных клиниках Владимира — от 7 500 руб. до 8 000 рублей. Прибавьте сюда осмотр врача. Но можно сделать и бесплатно, если приобрести препарат, пройти осмотр у участкового педиатра, который и направит вас в прививочный кабинет.

Осторожно: коклюш!

Также наш эксперт обращает внимание, что на данный момент в городе очень неблагоприятная ситуация с коклюшем. Коклюш (бактериальная инфекция) выявляется не только у детей, но и у взрослых:

— У взрослых коклюш проявляется долгим, сухим, не проходящим кашлем, может длиться до полугода. Но взрослые заражают детей. А у детей коклюш проходит с приступами, с остановкой дыхания. Особенно опасен коклюш для младенцев до полугода. Если в семье все закашляли, то не помешает сдать анализ на коклюш. И если выявлен случай коклюша, обязательно вводится карантин в детском саду, школе.

Чаще всего коклюшем болеют дети до года и школьники 7 — 14 лет. Первым чаще всего не успевают сделать прививку: по календарю вакцинации в первый раз прививка от коклюша делается в 4 месяца, но медицинские отводы и переносы вакцинации не редкость.

Дети второй возрастной группы и взрослые болеют, так как поствакцинальный иммунитет ослабевает. Взрослым рекомендована ревакцинация от коклюша (а также дифтерии и столбняка) каждые 10 лет. А детям ревакцинация в 6-7 лет, в 14 лет, а дальше, как взрослым, раз в 10 лет.

Сегодня в медицинских учреждениях города появилась вакцина «Адасель» (производство Канада). Это первая вакцина от коклюша для взрослых и детей школьного возраста. Все вакцины, которые раньше были на рынке для вакцинации детей с 4 лет, подростков и взрослых, защищали только от столбняка и дифтерии и не содержали коклюшный компонент.

О том, какие именно прививки входят в национальный календарь сегодня, «Призыв» подробно писал здесь.

Елена Середина

Заглавное фото: infovac.fr

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