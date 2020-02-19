Как понять, что школьник перегружен

Мамы часто впадают в крайности. Это факт. Одним кажется, что их школьник целыми днями непонятно чем занимается и его надо загрузить кружками и секциями по полной. Другие, наоборот, переживают, что учебная нагрузка неадекватная, а дополнительных занятий слишком много, поэтому чадо сильно устает. В какое время уместно расспрашивать ребенка о делах в школе, сколько должно быть секций, по каким критериям оценить учебную нагрузку школьника и что делать с усталостью ребенка, разъясняет автор популярных курсов для родителей, специалист по профориентации и мама шестерых детей Мария Шпилевич.

Мария Шпилевич о расписании:

Первое, что нужно сделать, — это взять листок бумаги и ручку и дважды написать расписание своего ребенка. Первое расписание – это будний день. Например, Максим. Подъем во столько-то, в школу идет во столько-то. Чем подробнее вы напишете, тем лучше. Далее посчитайте в этом расписании, сколько раз Максим в течение дня находится в роли ученика. Роль ученика определить очень просто. В школе он ученик. На секции или в музыкальной школе – тоже ученик.

Если он находится три раза в течение одного дня в роли ученика, это нормально, это не перегруз. Если четыре, пять, шесть, семь, восемь или девять, то ваш ребенок однозначно перегружен учебной деятельностью. И нужно сесть с папой вечером и решить, от какого кружка мы откажемся. Согласитесь, не все кружки придумал сам Максимка, чтобы ходить туда с удовольствием. Некоторые добавила мама.

Второе расписание нужно написать на любой выходной день. Максимка в воскресенье встает в 11, завтракает в 12. Какие у него кружки есть в это воскресенье. И посчитайте, сколько раз ребенок в выходной день выступает в роли ученика. 99% детей не имеют выходного дня. И это вопрос к Максимкиной маме. С ней нужно поработать.

О разговорах на школьную тему:

Давайте продолжим разговор про нашего Максимку. Максим отучился в школе, он приходит домой. И первое, что он слышит от своей мамы или бабушки, как вы думаете, что? Как дела в школе? Что давали на завтрак? Что сказала учительница? Что задали по окружающему миру? Мама обрушивается на него с вопросами про школу.

От этого складывается ощущение, что ребенок перегружен, он не может отключиться от учебной деятельности. И это вопрос к его маме. Ей необходимо, когда он приходит домой, поговорить о других вещах, кроме школы. Как у тебя настроение? Ты что с Сережей на перемене делал? Тут родители начинают кидаться в меня помидорами и говорить: «А как же я буду контролировать?» Для этого есть отведенное время — выполнение домашнего задания.

Все вопросы о школе, которые вас волнуют, нужно уместить в период, когда ребенок делает домашнее задание. А в остальное время, дорогие родители, отстаньте от детей. Пусть они живут спокойно. У них детство. У них второго детства не будет.

Когда вы перестаете говорить о школе 24 часа в сутки, уходит ощущение, что школа – это кошмар, что ребенок перегружен уроками, потому что мама сама расслабляется.

О спорте и творчестве:

Еще многие мамы спрашивают, в какой кружок отдать ребенка, чтобы он был не перегружен. Самое лучшее, что вы можете сделать, это предложить ему кружки, которые связаны с двумя вещами: творчество и спорт. Спорт – это телесная разгрузка. Все стрессы снимаются, чувствуешь себя хорошо. И творчество: рисование, пение, театр. Все, где формы обучения таким образом построены, что ребенок не сидит за партой. Пусть он пойдет порисует с ребятами, пусть он руками что-то поделает, полепит.

Это три главных совета. Фактическое расписание посчитать. Перестать говорить о школе. И третий: нужно выбрать кружок, который связан либо со спортом, либо с творчеством.

Подведем итоги:

Составьте расписание буднего и выходного дня ребенка.

В будни он должен быть не более трех раз в роли ученика.

Если больше, отмените лишние кружки.

У школьника обязательно должен быть выходной.

И в выходной он не должен быть учеником.

Говорите с ним о школе только при выполнении домашнего задания.

Из кружков лучше выбрать спорт или творчество.

Подготовила Дарья Емолина

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