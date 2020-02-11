Как получить новые пособия на первого и второго ребенка

В стране готовится масштабная реформа законодательства о государственной поддержке семей с детьми. Президент заявил, что с 1 января 2020 года в федеральный закон от 21.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» будут внесены изменения. В настоящее время законодательная база этих изменений разрабатывается. Что же нового планируется в этой сфере, разбираемся вместе с консультантом по финансовой грамотности Инной Чапуриной.

Как мы уже заметили, происходит значительное расширение законодательных норм финансовой поддержки семей. Немного улеглись эмоции по поводу выплаты материнского капитала на первого ребенка, но до сих пор идет поток вопросов о выплатах ежемесячных пособий на детей. Итак, на какие новые пособия можно рассчитывать и при каких условиях?

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет

Эту выплату в народе уже прозвали «путинской». И это пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Оно выплачивается на первого и второго ребенка, родившегося после 1 января 2018 года.

Размер этого пособия равен размеру прожиточного минимума на ребенка , установленному в регионе во II квартале предыдущего календарного года. Для Владимирской области это 10 800 рублей. Получателем пособия является мама ребенка.

Выплата на первого и второго ребенка назначается тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает установленного законом лимита. Среднедушевой доход — это сумма, которая приходится в месяц на каждого члена семьи. Сейчас на выплату могут претендовать семьи, где среднедушевой доход ниже 23 492 рублей на человека в месяц.

Формула для расчета дохода

Все доходы родителей за 12 месяцев до месяца подачи заявления складываются, делятся на 12 и затем на количество человек в семье. Получившуюся сумму сравнивают с лимитом.

Например: семья из трех человек (мама, папа, ребенок), чтобы получить «путинское» пособие, должна иметь ежемесячный доход не более 70 476 рублей в месяц (10800 х 2 (двукратное увеличение) х 3 (количество членов семьи) = 70 476 рублей).

Важно! Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, пособие назначат с даты его рождения и выплатят сразу за несколько месяцев. Если обратиться с заявлением позже, ежемесячная выплата назначается со дня обращения.

Например, 20 июня 2019 года в семье родился первый ребенок. Мама обратилась за ежемесячной выплатой 15 сентября. Пособие ей назначат со дня рождения ребенка, то есть с 20 июня. Если та же самая мама обратится за выплатой, к примеру, 25 декабря, ей рассчитают пособие только с даты обращения.

Важно, что выплату назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет ребенка. Для продления необходимо вновь подать заявление и снова представить документы, подтверждающие доход семьи за предыдущий год. Данная ежемесячная выплата не отменяет и не заменяет другие детские пособия: по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка или по уходу за ним до полутора лет. Все это тоже выплачивается.

Какие доходы учитываются

Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера;

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты;

Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании;

Компенсация за исполнение государственных или общественных обязанностей;

Денежное довольствие военнослужащих и др.

Иные легальные доходы, подтвержденные документально.

Учитываются доходы обоих родителей независимо от того, состоят они в браке или нет.

В случае отсутствия сведений об одном из родителей и его доходах, следует обратиться за помощью в органы социальной защиты по месту жительства. При этом федеральный закон не содержит положений, предусматривающих исключение из дохода отца суммы алиментов, выплачиваемых на содержание другого ребенка.

Материнский капитал не является пособием или иным видом социального обеспечения, а является дополнительной мерой государственной поддержки. Эти средства не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи, получающей меры господдержки.

Куда обращаться

На первого ребенка пособие выплачивается из федерального бюджета. Прием обращений будет осуществляться, как и ранее, в органах социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ.

На второго ребенка сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского капитала. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление в отделение ПФР. Или семья может распорядиться материнским капиталом другим способом, но тогда пособие назначено не будет. Если же вы выбрали пособие, то отчитываться о расходовании ежемесячных выплат не нужно. Деньги можно тратить на свое усмотрение.

Если у семьи нет прописки, то детское пособие можно оформить по временной регистрации.

Новое ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет

Введение на федеральном уровне совершенно нового пособия на дошкольников от 3 до 7 лет — факт социально значимый. Естественно, эта новость уже вызвала ажиотаж. И теперь всем интересно, когда и куда нужно нести документы, чтобы оформить выплаты. А главное, какие документы будут необходимы, ведь на сегодняшний день закон еще не принят.

Во время своего послания президент заметил, что с начала этого года пособия на первого и второго ребенка продлили до трех лет, по достижении детьми этого возраста выплаты прекращаются. Однако семья по разным причинам может попасть в сложную ситуацию, поэтому президент поручил создать дополнительное пособие, которое будут получать родители дошкольников. Выплаты будут осуществляться задним числом, то есть уже с 1 января 2020 года.

Как понять, сможет ли рассчитывать ваша семья на новую «детскую» доплату? Детали новой программы пока не обнародованы. Но, вероятно, правила расчета «потолка» доходов будут такими же, что сейчас используются при расчете выплат на ребенка до 3 лет.

Кто будет иметь право на выплаты на ребенка с 3 до 7 лет

Скорее всего, новые выплаты на детей от 3 до 7 лет будут назначаться только семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. На данный момент неизвестно, какой показатель прожиточного минимума будет использован для расчета дохода – по субъекту РФ или по стране в целом.

Когда можно будет получить пособие на детей от 3 до 7 лет

Надо думать, что разработка законопроекта и передача его на рассмотрение в Государственную Думу не заставят себя долго ждать. Очевидно, что все процедуры займут несколько месяцев и четкий алгоритм действий и расчетов появится уже к лету. Повторимся, президент сделал заявление, что нормы о выдаче пособий будут действовать с 1 января 2020 года, то есть им будет придана обратная сила.

Нужно будет подать заявление до 31 декабря 2020 года. В этом случае выплаты будут сделаны за весь этот год.

Какой будет размер выплат

Точный порядок расчета и суммы выплат станут известны после принятия нормативных актов. По предварительным данным, они составят на 2020 год 1/2 регионального прожиточного минимума для ребенка (это около 5400 рублей). А вот со следующего 2021 года их могут поднять до 11 тысяч рублей в месяц.

В какие сроки будут выплачивать

В соответствии с законодательством указанная выплата производится путем зачисления средств на лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации, ежемесячно, не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем приема заявления о назначении выплаты с документами.

Горячая линия департамента социальной защиты населения Владимирской области

8 (4922) 54-54-20 – М.В.Щёголева, начальник отдела организации назначения детских пособий и социальных выплат;

8 (4922) 54-03-13 – А.В. Дмитриева, главный специалист-эксперт отдела организации назначения детских пособий и социальных выплат.

Если у вас остались вопросы, задайте их в комментариях, и мы поможем разобраться и произвести индивидуальный расчет в каждом конкретном случае.

Инна Чапурина, финансовый консультант

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