Как Николай Добролюбов связан с Владимирским краем?

С какой целью 17-летний Добролюбов первый раз посетил Владимир в 1853 году?

Он ехал учиться из Нижнего Новгорода в Петербург

Молодой человек искал подходящее место службы

Отец отправил его поступать в Владимирскую духовную семинарию