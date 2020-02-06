Как Николай Добролюбов связан с Владимирским краем?

24 января (5 февраля) 1836 года родился Николай Александрович Добролюбов, русский литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х годов, поэт, публицист, представитель «революционной демократии». Он неоднократно бывал в нашем крае. Приезд Добролюбова во Владимир стал большим событием для местной молодежи. Писатель Николай Златовратский вспоминал позднее: «Его живой образ промелькнул передо мной поистине «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». В то время я даже не мог и предчувствовать, что… его духовный облик навсегда запечатлеется в моей душе, как одно из дорогих воспоминаний моей юности». Давайте и мы вспомним, как был связан русский критик и революционер-демократ с нашим краем.
Обсуждение