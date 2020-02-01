Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

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Новое в законодательстве
В последний месяц зимы вступит в силу ряд важных законов и правил, которые так или иначе коснутся всех нас. Федеральные выплаты льготникам проиндексируют на 3%. Увеличится плата за проезд большегрузов по федеральным трассам. При покупке товаров в вендинговых автоматах россияне перестанут получать кассовые чеки. Повысятся тарифы на проезд в общественном городском транспорте в Москве вырастут в среднем на 3%. Иностранные СМИ, работающие в России, будут платить крупные штрафы за нарушение установленного порядка деятельности. Россия ратифицировала Женевскую Конвенцию в части социальных норм. Упразднят около 4 тысяч советских законов. Подробнее о изменениях в российском законодательстве читайте в материале Призыв.ру.
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Индексация социальных выплат
С 1 февраля федеральные выплаты льготникам проиндексируют на 3%. Изменения коснутся семей с детьми, инвалидов, ветеранов, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Вырастут компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Увеличатся выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и другие.
Размер пособия на погребение вырастет до 6124,86 рубля. Стоимость набора социальных услуг достигнет 1155,06 рубля.
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Увеличение тарифов системы «Платон»
С 1 февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 16 копеек — до 2,2 рубля за километр. Это второе повышение тарифа в системе «Платон», первое произошло в июле 2019 года (на 14 копеек — до 2,04 рубля). В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля: в 2021 году — до 2,35 рубля за километр, в последующие годы — на размер годовой инфляции. Росавтодор объяснил повышение тарифа системы «Платон» фактическим изменением потребительских цен с 15 ноября 2015 года по февраль 2019 года включительно.
Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. Сейчас в системе зарегистрировано 1,25 млн транспортных средств. За четыре года объем поступлений в федеральный бюджет составил 90 млрд рублей. На эти средства отремонтировано более 2700 км дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны.
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Торговые автоматы без кассовых чеков
С 1 февраля владельцы торговых (вендинговых) автоматов получат право не выдавать кассовый чек, если на дисплее отображается QR-код. Это не касается автоматов, в которых продается подакцизная продукция, технически сложные товары и те, что подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Покупатели смогут считать QR-код и получить электронный чек. Это позволит им сохранить право для жалоб или возврата.
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Рост тарифов на проезд в московском транспорте
С 1 февраля тарифы на проезд в общественном городском транспорте в Москве вырастут в среднем на 3%. Стоимость разовой поездки в наземном транспорте, метро, по Московскому центральному кольцу и центральной зоне МЦД составит: 57 рублей (вместо 55) по билету «Единый», 40 рублей (вместо 38) при оплате картой «Тройка», 44 рубля (вместо 42) при оплате банковской картой. Стоимость билета «90 минут» вырастет с 59 до 62 рублей.
Кроме того, увеличится стоимость льготных и месячных билетов на один вид транспорта. На 2 рубля вырастут тарифы за пользование МЦД. Проезд на пригородном железнодорожном транспорте подорожает на 1 рубль.
В то же время сохранится стоимость безлимитных билетов на все виды транспорта: билет на сутки так же будет стоить 230 рублей, на трое суток — 438 рублей, на 30 дней — 2170 рублей, на 90 дней — 5430 рублей, на 365 дней — 19,5 тыс. рублей.
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Введение крупных штрафов для иностранных СМИ
С февраля иностранные СМИ, признанные в России иностранными агентами, будут платить штрафы за нарушение установленного порядка деятельности. Для физических лиц штраф составит 10 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, для организаций — 500 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 50 тысяч, 100 тысяч и 1 млн рублей соответственно. Как пояснил президент России Владимир Путин, закон направлен на то, чтобы ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела.
5 декабря прошлого года Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии».
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Принятие Конвенции о нормах соцобеспечения
С 27 февраля вступят в силу некоторые разделы Женевской Конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения». Конвенция принята в Женеве в 1952 году, но ратифицировала некоторые ее положения наша страна совсем недавно. Дело в том, что нормативы, прописанные в этой конвенции, достаточно серьезны. Для повышения уровня социального обеспечения в нашей стране требуется существенные затраты. Например, размер пенсии должен зависеть от заработка гражданина. Для пенсии по старости выплаты должны составлять не менее 40 процентов от заработка, по инвалидности — не менее 50 процентов и т.п.
Однако есть в Конвенции и неприятные для россиян моменты. К примеру, в разделе «Обеспечение по старости» содержится статья, которая допускает невыплату пенсии вообще, если пенсионер осуществляет трудовую деятельность.
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Отмена советских законов
С 1 февраля в России будут упразднены 3709 нормативно-правовых актов, принятых в нашей стране с 1917-го по 1991 год. Речь идет о законах, которые перестали быть актуальными в современных реалиях. В частности, отменят декрет 1917 г. о 8-часовом рабочем дне. Эта гарантия прописана в ТК. По словам бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, поручившего Минюсту провести ревизию устаревших советских законов, многие из них создают тяжелые условия для бизнеса и препятствуют развитию экономики. Полный перечень отмененных законодательных документов можно посмотреть здесь.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: оценкаэкспертиза.рф
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