Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

С 1 февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 16 копеек — до 2,2 рубля за километр. Это второе повышение тарифа в системе «Платон», первое произошло в июле 2019 года (на 14 копеек — до 2,04 рубля). В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля: в 2021 году — до 2,35 рубля за километр, в последующие годы — на размер годовой инфляции. Росавтодор объяснил повышение тарифа системы «Платон» фактическим изменением потребительских цен с 15 ноября 2015 года по февраль 2019 года включительно.

Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. Сейчас в системе зарегистрировано 1,25 млн транспортных средств. За четыре года объем поступлений в федеральный бюджет составил 90 млрд рублей. На эти средства отремонтировано более 2700 км дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны.