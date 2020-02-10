Как Александр Пушкин связан с Владимирским краем?

10 февраля (по новому стилю) в России отмечается день памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этот день 1837 года умер после ранения на дуэли великий русский поэт, драматург и прозаик. Его литературное наследие является неоценимым вкладом не только в литературу России, но также и в мировую культуру. Биография Александра Пушкина ярка и насыщенна, его жизнеописанию посвящено огромное количество различных научных исследований и литературных произведений. И так получилось, что судьба поэта и его предков тесным образом переплелась с историей Владимирской области. Этой теме и посвящен наш тест.
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