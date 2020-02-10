Как Александр Пушкин связан с Владимирским краем?

10 февраля (по новому стилю) в России отмечается день памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этот день 1837 года умер после ранения на дуэли великий русский поэт, драматург и прозаик. Его литературное наследие является неоценимым вкладом не только в литературу России, но также и в мировую культуру. Биография Александра Пушкина ярка и насыщенна, его жизнеописанию посвящено огромное количество различных научных исследований и литературных произведений. И так получилось, что судьба поэта и его предков тесным образом переплелась с историей Владимирской области. Этой теме и посвящен наш тест.

«Мой предок Рача мышцей бранной Святому … служил». Какому владимирскому князю служил далекий предок Пушкина? Владимир Мономах Андрей Боголюбский Александр Невский Правильно! Неправильно! - В каком городе Владимирской губернии жили дедушка и бабушка поэта Осип Абрамович и Мария Алексеевна Ганнибал - родители его матери? Ковров Муром Владимир Правильно! Неправильно! - Какие события во Владимирской губернии вынудили Пушкина провести осень в Болдино? Карантин из-за эпидемии холеры Выборы губернатора Уборочная страда Правильно! Неправильно! - Кто из пушкинских муз бежал в 1812 году от наполеоновских войск из Москвы во Владимир? Анна Керн Александра Осипова Елизавета Воронцова Правильно! Неправильно! - Где в наши дни стоит во Владимире памятник Пушкину? В парке имени Пушкина На Суденой горе Во дворе медицинского колледжа на ул. Диктора Левитана Правильно! Неправильно! - Из какой поэмы Пушкина эти строки «Я так нашел ее недавно/В пустынных Муромских лесах/У злого лешего в руках»? "Русалочка" "Братья-разбойники" "Руслан и Людмила" Правильно! Неправильно! - Прототип какого известного пушкинского героя проживал в селе Омофорово Владимирской губернии? Герман Евгений Онегин Владимир Дубровский Правильно! Неправильно! - В каком году Большой городской бульвар во Владимире стал носить имя великого поэта? 1899 1949 1999 Правильно! Неправильно! - Художники какого поселения Владимирского края чаще всего обращаются к образам из пушкинских произведений? Мстера Владимир Гусь-Хрустальный Правильно! Неправильно! - В каком микрорайоне города Владимира находится улица Пушкина? Юрьевец Оргтруд Сновицы Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Как связан Александр Пушкин с Владимирским краем? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook