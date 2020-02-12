К надземным переходам на «Пекинке» поставят контролеров

В часы пик федеральные дорожники будут помогать пожилым людям и инвалидам подниматься по модульным надземным пешеходным переходам во Владимире. Как «Призыву» сообщил начальник Упрдора «Москва — Нижний Новгород» Алексей Борисов, ежедневно с 8 до 11 утра и с 17 до 20 вечера у переходов будут дежурить контролеры. В первую очередь у перехода в районе поселка РТС, откуда от жителей поступало больше всего жалоб на неудобство перехода федеральной трассы.



Жителей услышали после того, как начальник Упрдора лично прошелся по переходу и выслушал все недостатки. Мера с дежурством контролеров-помощников временная, до запуска лифтов.

Лифты в надземных переходах заработают в апреле 2020 года.

Федеральные дорожники уже вовсю налаживают работу лифтов. Шахты установлены во всех надземных переходах. Подъемниками смогут пользоваться все без исключения.

Как «Призыв» сообщал ранее, нареканий на устройство надземных переходов было много у пожилых людей, которым неудобно подниматься по высоким лестницам. Модульные переходы установлены без стенок. В дождь и снег ступеньки становятся скользкими.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»