Известные владимирцы стали героями валентинок

Сувенирная артель «Дядя Миша» продолжает удивлять владимирцев своим креативом. В преддверии Дня влюбленных в продажу поступили валентинки, героями которых стали известные земляки. В их числе президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова, изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, музыкант Тимофей Копылов, маэстро Эдуард Маркин, мастер детективного жанра Татьяна Полякова и другие. Изображены на открытках и исторические личности, в разное время имевшие отношение к нашему региону: князья Всеволод Большое Гнездо и Андрей Боголюбский, царь Иван Грозный. Как признался «Призыву» автор оригинальных открыток Михаил Самойлов, их создание — задумка давняя.

— Картинки остались со времён книжки «Знай наших», посвящённой известным землякам, и игры Конкуренции, — рассказал Михаил Самойлов. — Давно собирался сделать по мотивам открытки. Знаменитости мирового уровня уже давно выступают героями сувенирки и подарков. За каждым из них уже свой шлейф образов и значения для мировой истории. Наши исключительно для внутреннего, владимирского, пользования. Есть кем гордится и гордимся. Плюс каждому герою добавили лирики, романтики, характерной для Дня влюбленных.

Стоимость праздничных открыток — 20 рублей.

Мастера из Владимира представляют оригинальную сувенирную продукцию не впервые. «Тетрадь в клеточку», посвященная Владимирскому централу, забавные открытки-запрещенки с черными квадратами вместо памятников, «Владимир-чай» — эта и другая сувенирная продукция уже получила широкую популярность у горожан и туристов.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Владимир чай» артели «Дядя Миша» получил специальный диплом «За креативный подход в продвижении региона с помощью сувенирной продукции для туристов» на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир».

Ольга Ефремова

Фото группы «Дядя Миша. Делаем квестбук (и) сувениры»